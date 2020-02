Oggi, 15 febbraio 2020, alle ore 14.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi vedrà ancora una volta i giovani talenti sfidarsi uno contro l’altro per ottenere un posto al serale. . Ospiti della puntata quattro ex allievi di ritorno dal Festival di Sanremo: Giordana Angi, Alberto Urso, Elodie ed Enrico Nigiotti.

Amici 19, puntata 15 febbraio 2020, diretta