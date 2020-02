Sabato 15 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda C’è posta per te, con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo la pausa sanremese la conduttrice torna con il suo people show di successo. Come di consueto non mancheranno storie strappalacrime e le sorprese dove i protagonisti chiedono il supporto di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti della puntata sono i giudici di Tu si que vales ed Emma Marrone.

C’è posta per te diretta 15 febbraio storie sorprese ospiti

La prima storia si tratta di un regalo. Francesco ha 19 anni e vuole fare una sorpresa alla fidanzata con l’aiuto dei giudici di Tu si que vales: Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Il ragazzo vuole dimostrare ad Angela l‘immenso amore che prova per lei. La giovane è sulla sedia a rotelle a causa di una lesione al midollo spinale in seguito ad un gravissimo incidente stradale. E’ una persona forte, è appassionata di nuoto e parteciperà alle prossime paraolimpiadi.

All’ingresso di Angela, Francesco riesce a stento a parlare perché ha la voce strozzata dall’emozione. Maria, nella classica lettera presente in ogni sorpresa, racconta il primo incontro tra i due ragazzi avvenuto nel 2016. All’epoca Francesco si sentiva insicuro e non riusciva a capire come una ragazza così bella potesse rivolgergli delle attenzioni.

La disabilità di Angela non è mai stato un problema, lui la reputa talmente speciale che niente può ostacolare il loro amore.

I giudici di Tu si que vales hanno portato dei regali ai due ragazzi: una riproduzione in miniatura del camioncino della Scuderia Scotti, un viaggio a New York ed una collanina per Angela.

C’è posta per te Flora

Flora non ha più rapporti con il figlio Giovanni dal 3 marzo 2015, giorno in cui l’ha cacciato di casa.

Flora ha un passato complicato alle spalle. All’età di 15 anni ha conosciuto il compagno dal quale nel giro di pochi anni ha avuto sei figli. Quando lui la lascia, Flora si ritrova da sola e senza denaro. Ha fatto svariati lavori, dalla lavapiatti alla donna delle pulizie, per poter portare avanti la famiglia. Gli assistenti sociali le hanno tolto i figli ma successivamente il Tribunale dei minori li ha riaffidati alla madre.

Flora ha deciso di allontanare Giovanni perchè frequentava cattive compagnie, aveva un piccolo giro di fatti illegali.