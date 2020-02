Il film tv dal titolo Nora Roberts: Luci d’inverno viene proposto nel daytime pomeridiano di Tv8. Il tv-movie va in onda alle 14:15 del pomeriggio. Per la visione in alta definizione è disponibile anche il canale 8 in HD al numero 508.

Si tratta di una pellicola genere poliziesco e drammatico targata 2009. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è tra Stati Uniti e Canada.

Nora Roberts: Luci d’inverno – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast degli attori del tv-movie Nora Roberts: Luci d’inverno è composto da: LeAnn Rimes, Eddie Cibrian (Rosewood 2), Greg Lawson, Rosanna Arquette, Jayne Eastwood, William MacDonald, Christianne Hirt, Adrian Hough. La regia è di Mike Robe.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, anche in Alaska e a Calgary. Alcune scene sono state girate nello storico Hotel Heritage. Il titolo originale è Nora Roberts – Northern Lights. Questo film tv fa parte di un più ampio ciclo di tv-movie ispirati ai romanzi di Nora Roberts, autrice americana che ha pubblicato oltre 225 romanzi rosa. Il film è andato in onda per la prima volta il 21 marzo del 2009 su Lifetime, canale televisivo americano a pagamento.

Nora Roberts: Luci d’inverno – trama del film in onda su Tv8

Il detective della omicidi Nate Burke è protagonista della trama. Nate è un ufficiale di polizia che lavora nel commissariato di Baltimora. Dopo la drammatica morte di un collega, decide di trasferirsi. Non vuole più mettere a repentaglio la propria vita e quella dei colleghi in reati di grave entità, alla ricerca di pericolosi delinquenti.

Ha scelto per il suo nuovo lavoro una cittadina dell’Alaska con la speranza che possa essere impegnato in reati minori. Burke lascia così Baltimora anche perché segretamente si sente responsabile della morte del collega.

Quando arriva in Alaska è accolto positivamente dagli abitanti della zona. Inizia subito ad interessarsi del caso di Meg Gilligan (LeAnn Rimes), una giovane pilota il cui padre scomparve nel lontano 1994. La madre Charlene, interpretata da Rosanna Arquette, ha dovuto prendersi cura da sola della figlia.

La vita sembra trascorrere tranquilla per Nate Burke fino a quando un giorno in una grotta, viene trovato il corpo congelato di un uomo scomparso 15 anni prima. Molto presto si scopre che si tratta proprio del padre di Meg Galloway. L’uomo è stato assassinato e l’ascia utilizzata per ucciderlo è ancora conficcata nel suo corpo.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Meg non riesce a dimostrare dolore perché ha sempre condannato il padre per aver abbandonato la famiglia.

Nate Burke inizia ad indagare. Si è fatto convincere da Meg nonostante avesse promesso a sé stesso di evitare i casi di omicidio. Le prime indagini fanno scoprire che in città l’uomo era odiato da tutti. Ma aveva rapporti continuativi con diverse donne.

A questo punto Nate si ritrova ad avere dei sospetti su Max, un uomo molto amato in città che improvvisamente si toglie la vita. Quando vengono trovati i diari dell’uomo, vi si può leggere di una amicizia con altre persone. In particolare con due uomini non meglio identificati. Nate non crede che Max sia l’assassino e non crede neanche che si sia tolto la vita.

Manca poco per scoprire l’identità del killer. E la verità che viene a galla sarà sconvolgente.