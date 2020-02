Stasera in tv 18 febbraio 2020. Rai 1 propone il secondo tv movie del ciclo Purché finisca bene. Italia 1, trasmette la finale de La pupa e il secchione e viceversa. Su Canale 5, poi, gli ottavi di finale di Champions League.

Stasera in tv 18 febbraio 2020, programmi in onda sui canali Rai

In TV su Rai 1 alle 21.25 il nuovo film del ciclo Purchè finisca bene, intitolato Al posto suo. Il film in onda è diretto da Riccardo Donna, e ha per protagonisti i due fratelli gemelli Damiano e Chicco. Sono interpretati entrambi da Alessandro Tiberi. I due fratelli, però, si odiano, tanto da non vedersi per 15 anni. Un giorno, il padre Cesare (Roberto Citran) per farli riavvicinare li obbliga, per un mese, a vivere l’uno la vita dell’altro. Solo così potranno ricevere la loro eredità.

Su Rai 2 alle 21.20 prosegue Pechino Express, con al timone sempre il conduttore Costantino della Gherardesca. Durante la precedente puntata erano stati eliminati, a seguito di una lite, i membri della squadra Padre e Figlia (Marco, alias Marco Berry, e Ludovica Marchisio).

In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma #Cartabianca. La conduttrice, Bianca Berlinguer, racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

La proposta di Rai 5 è invece incentrata sul cinema. Alle 21.15 verrà trasmesso Big Eyes, film del 2014 diretto da Tim Burton con protagonisti Amy Adams e Christoph Waltz. La pellicola narra la vera storia di Margaret Keane, pittrice degli anni cinquanta e sessanta, e del marito Walter Keane. L’uomo è stato ritenuto per anni il vero autore delle opere che avevano fatto la sua fortuna. Mentre era la moglie, invece, la vera autrice di tutti i suoi quadri.

Stasera in tv 18 febbraio 2020, programmi in onda sui canali Mediaset

Rete 4, alle 21.25 manda in onda Fuori dal coro in diretta. Mario Giordano è alla conduzione del programma, durante il quale vengono discusse questioni di attualità con i vari ospiti presenti in studio.

Canale 5, invece, si concentra sullo sport, più precisamente sugli ottavi di finale di Champions League. La partita trasmessa dalle 21.00 sarà Atletico Madrid – Liverpool.

Torna poi su Italia 1 alle 21.25 La pupa e il secchione e viceversa, con la puntata finale di questa stagione. Nel programma con la conduzione di Paolo Ruffini, intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, sono messi a confronto con avvenenti giovani che fanno della bellezza il proprio punto di forza. Ricordiamo quali sono le coppie finaliste: Massa & Marina, Santagati & Stella, i ‘viceversa’ Stefano & Scalzi e Mazzoni & Angelica, questi ultimi salvati in extremis nella precedente puntata dell’11 febbraio.

I programmi di La7, Tv8, Nove e Cielo

Per quanto riguarda i programmi di La7, in onda alle 21.15 il talk show diMartedì, condotto da Giovanni Floris. Nel programma vengono discussi argomenti di attualità insieme agli ospiti presenti in studio di volta in volta con diversi servizi al riguardo.

Nove trasmetterà poi alle 21.25 il film Ma tu di che segno 6? Diretto da Neri Parenti. Nel film cinque storie intrecciate indagano comicamente sugli effetti delle profezie astrali. Nel cast della commedia all’italiana, Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, e Angelo Pintus.

Su Tv8 un altro film alle 21.30. The Amazing Spider-man è il reboot della storia dell’Uomo Ragno, con un cambio di storia, di regia e di interprete per il protagonista. Nel ruolo di Peter Parker, iconico alter ego del supereroe che ottiene i super poteri dal morso di un ragno radioattivo, l’attore Andrew Garfield.

Su Cielo, infine, ancora in programma un film alle 21.15,Il favoloso mondo di Amelie, scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet ed interpretato da Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz. Racconta la storia di Amélie, che dopo una vita passata nella monotonia, decide di dedicare il suo tempo a rimettere a posto le vite di chi le sta vicino. La rivista cinematografica Empire ha messo Il favoloso mondo di Amélie al secondo posto nella classifica “The 100 Best Films Of World Cinema”. Ovvero una classifica dei 100 migliori film in lingua non inglese.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema 313, in seconda serata, quindi dalle 23.16, il film Final Destination 5. La pellicola fa parte di una lunga saga di film horror-splatter. Racconta la storia di un gruppo di persone costrette a fare i conti con il proprio destino: morire. Dopo essere infatti scampati, per puro caso, a morte certa, scopriranno di non poter sfuggire al destino molto a lungo. La visione è sconsigliata a un pubblico sensibile o di minori.

Sul canale 314 di Sky Cinema, invece, in prima serata dalle 21.14 la commedia italiana Immaturi, con la regia di Paolo Genovese. Sei ex compagni di liceo, ormai quarantenni, sono obbligati a sostenere nuovamente l’esame di maturità a causa di un disguido burocratico. Riscopriranno però così la profondità e l’importanza del loro rapporto di amicizia.