Analizziamo i momenti più trash della dodicesima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 17 febbraio si è concluso con l’eliminazione di Serena Enardu e con l’apertura del televoto tra Licia e Pago.

Pago ha incontrato il marito di Fernanda Lessa per un chiarimento sulle cattiverie gratuite rivolte dal cantautore alla modella brasiliana. Mentre Paolo Ciavarro ha riabbracciato i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Andrea Montovoli invece ha scelto di condividere, per la prima volta, un segreto che porta con sé da molti anni. Nel 1997, dopo la morte del padre, è iniziato per lui un periodo buio. All’età di 17 anni è stato arrestato ed ha trascorso sei mesi in carcere Qui ha scoperto la passione per la recitazione.

GF Vip 4 momenti più trash dodicesima puntata

I concorrenti, rinchiusi da quasi due mesi, iniziano a mostrare i primi cenni di cedimento. Ed ogni piccolo espediente diventa un pretesto per litigare. Ne sono un esempio Antonella Elia e Patrick. La showgirl aveva chiesto all’ex gieffino di lavare i piatti di tutti gli inquilini. Patrick, contrariato, ha scelto di occuparsi solo di quelli utilizzati ad uso personale. Nel corso della discussione Patrick ha leggermente strattonato Antonella e lei ha ingigantito il gesto raccontando di aver ricevuto un forte spintone.

Ha accusato pubblicamente Patrick di essere un bullo ed un uomo aggressivo. Si è così consumata una lunga diatriba ad uso e consumo dei media di gossip che non hanno, però, sottolineato la gravità dell’utilizzo di termini come bullismo e violenza sulle donne. Ci sono discutibilissimi precedenti a riguardo proprio nei reality di Canale 5. Accuse eccessive che, se veritiere, avrebbero avuto ben altre conseguenze in un contesto dove si è perennemente sorvegliati.

Un’altra discussione fine a se stessa si è consumata all’interno della Casa al termine della scorsa puntata. Gli inquilini sono a tavola. Adriana Volpe aveva cucinato tre salmoni e li stava distribuendo. Serena Enardu ha protestato perché nel suo piatto si è ritrovata metà porzione di salmone anziché un trancio intero. Una porzione intera è andata ad Andrea Denver che, contrariamente agli altri, non avvertiva un forte appetito.

Discussioni banali portate all’estremo da Alfonso Signorini che rivelano la penuria di idee di un reality logorato, nella invenzione di nuove dinamiche, da due puntate settimanali.

GF Vip 4 momenti più trash Antonio Zequila

Antonio Zequila, soprannominato Mister Underwear è ormai ingabbiato nel personaggio dell’incallito seduttore. Tra i tanti flirt del passato, ci sarebbe anche quello con Adriana Volpe. Antonio Zequila ha incontrato Adriana per la prima volta, quasi trent’anni fa, durante il party di una famosa casa di Alta Moda. Lei aveva 18 anni e si era trasferita da poco a Milano per iniziare la carriera di modella. E, dal racconto di Zequila, non avrebbe resistito al suo charme. Peccato che Adriana non ricordi nulla e neghi la liason con Zequila.

Insomma dopo l’amore impossibile di Suor Maria Addolarata, Zequila ha cercato di arricchire l’harem delle sue presunte donne inserendovi anche la Volpe. Tentativo fallito. Sentendosi ferito nell’orgoglio, ha cercato di sdrammatizzare con battutine di basso spessore.