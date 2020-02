Torna la UEFA Champions League con gli ottavi di finale. Oggi, martedì 18, mercoledì 19, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio si giocheranno le gare di andata della massima competizione europea, con tre squadre italiane impegnate: Atalanta, Napoli e Juventus.

UEFA Champions League ottavi di finale – Atalanta, Napoli, Juventus

Mercoledì 18 alle ore 21 l’Atalanta sarà impegnata in casa contro il Valencia (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 252). La prossima settimana doppio appuntamento in campo. Martedì 25 alle ore 21, il Napoli sarà impegnato con il Barcellona (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e mercoledì 26 alle ore 21 la Juventus giocherà in trasferta con il Lione (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Le partite delle squadre italiane saranno visibili, oltreché via satellite e via fibra, anche sul digitale terrestre. Inoltre, Atalanta-Valencia andrà in onda in diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Live tutti i match, senza dimenticare Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251, per seguirli in contemporanea), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486).

Per le interviste pre e post partita, Ilaria D’Amico è la padrona di casa di “Champions League Show”, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco il parterre di campioni composto da Esteban Cambiasso (domani e mercoledì 19) e Alessandro Del Piero (martedì 25 e mercoledì 26), Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò.

La serata si chiuderà a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, il sito skysport.it e l’App Sky Sport.

UEFA Champions League ottavi di finale la programmazione Sky

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 21 Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Atletico Madrid-Liverpool

La partita è in diretta su Canale 5 in prima serata.

Poi va in onda su Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Ambrosini, bordocampo Giorgia Cenni

Diretta Gol Antonio Nucera

Borussia D.-PSG

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Geri De Rosa

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 21 Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

ATALANTA-VALENCIA

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Tottenham-Lipsia

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Paolo Ciarravano

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 21 Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

NAPOLI-BARCELLONA

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Riccardo Gentile

Chelsea-Bayern Monaco

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol Geri De Rosa

Ottavi di finale mercoledì 26 febbraio Lione – Juventus

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

ore 21 Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

LIONE-JUVENTUS

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato

Diretta Gol Federico Zancan

Real Madrid-Manchester City

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Andrea Marinozzi