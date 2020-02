Italia ‘s got talent, 19 febbraio 2020. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda una nuova puntata di Italia’s got talent. Continuano le audizioni: i giudici cercano talenti, i concorrenti cercano di mostrare di essere unici, abili, speciali. Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini hanno un arduo compito, ma sono pronti a svolgerlo.

Italia’s got talent , 19 febbraio 2020, diretta puntata

Inizia la puntata. I giudici vengono calorosamente accolti a Vicenza, dove li aspetta persino una banda composta da moltissimi elementi. In realtà i musicisti sono i primi concorrenti della giornata ed i giudici dicono quattro entusiasti sì.

E’ poi il turno dei Tropical Gem, che si definiscono ambasciatori di salsa nel mondo. “Il nostro sogno è esibirci in casa, su questo palco” – dicono i ballerini, prima di iniziare una spettacolare coreografia. “Mi è venuto molto molto caldo. Voi potete concepire bambini senza toccarvi” – commenta ironicamente Matano.

Gabriele ha 13 anni e “da piccolo” giocando con dei modellini di motociclette ha scoperto di avere un talento: ne sa riprodurre il suono. Stasera propone il rumore di vari tipi e modelli di moto. E’ sicuramente dotato. I giudici apprezzano e Mara gli chiede di sentire il rumore della Vespa 50 la prossima esibizione. 4 sì per lui.

Anche Simone e Michele sanno riprodurre vari suoni, ma non colpiscono altrettanto. I giudici interrompono l’esibizione. 4 no. Segue una carrellata di no.

Vanessa ha 18 anni e suona il pianoforte. La sua esibizione è dedicata a Frank e chiede al giudice di salire sul palco. A sorpresa propone una particolare versione di “Shallow” di Lady Gaga. Matano ne è conquistato. “E’ stato uno dei momenti più belli della mia vita” – commenta Frank. I giudici chiedono un duetto.

“Sei una Lady Gaga topolina. Ad un certo punto, Frank, lei ti ha guardato come Bradley Cooper” – dice Joe. Per lui è no, per Frank è sì. Mara le chiede un’esibizione con la sua vera voce e l’effetto è sorprendente. Vanessa ha una splendida voce. La Maionchi decide di darle un sì e la Pellegrini, seppur titubante, acconsente.

Le Electra Glide sono un gruppo di ballerine dai 13 ai 27 anni, unite da tanto affetto e da una grande passione. Stasera propongono un’esibizione ispirata alla nuotatrice ed attrice Esther Williams. I loro movimenti sono precisi e l’effetto è meraviglioso.

“Mi è sembrato di guardare in un caleidoscopio fatto di persone” – commenta Frank. “Incredibile. Perfettissime in ogni singolo centimetro!” – chiosa Federica. 4 sì per loro.