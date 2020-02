Chi vuol essere milionario diretta 19 febbraio. Questa sera, alle 21.40, Gerry Scotti condurrà la quarta puntata stagionale di Chi vuol essere milionario. L’edizione 2020 del quiz di Canale 5 riparte dalla scalata verso il milione della concorrente romana Maria De Gregorio.

Chi vuol essere milionario diretta 19 febbraio – La scalata di Maria De Gregorio

Di professione traduttrice, Maria De Gregorio ha risposto alla domanda numero sette allo scadere della terza puntata, quando Gerry Scotti le ha chiesto la frase più bella della storia del cinema, secondo l’American Film Institute.

Chi vuol essere milionario del 19 febbraio ripartirà, dunque, dalla domanda numero otto, del valore di 10mila euro. Ancora due gli aiuti a disposizione della De Gregorio: il cambio domanda dello “Switch” e l'”Aiuto dell’esperto in studio”.

La sua scalata è partita bene, ma qualche difficoltà di troppo ha già richiesto l’utilizzo di due aiuti ed ora avrà bisogno di un inizio di puntata di livello per poter puntare in alto.

Una gara simile l’aveva fatta Alessandro Limiroli, il primo concorrente di sette giorni fa. Preparato e con buone capacità di ragionamento, sembrava destinato ad arrivare ai traguardi che contano, prima che una serie di domande piuttosto complesse lo rallentassero. Ha lasciato lo sgabello con 20mila euro, dopo aver raggiunto la domanda numero dodici.

Chi vuol essere milionario avrebbe bisogno di una nuova scalata entusiasmante per rilanciarsi. La storica vittoria di Enrico Remigio ha appassionato i telespettatori, ma poi il quiz non è più riuscito a tenere alta l’attenzione. Gli ascolti hanno sofferto nella terza puntata e, in generale, stanno regalando meno di quanto si aspettassero i vertici di Mediaset. Questa sera la controprogrammazione è piuttosto favorevole e potrebbe segnare un punto a suo favore.