Secondo ed ultimo appuntamento questa sera su Rai 3 con Skianto il cui sottotitolo è Fantastico Show. Il programma è il primo one man show di Filippo Timi con alle spalle una notevole carriera teatrale. Infatti Skianto è ispirato al suo fortunato spettacolo teatrale del 2014.

Sette giorni fa è andata in onda la prima puntata dedicata a Sanremo ’67, l’edizione del festival in cui perse la vita Luigi Tenco.

Skianto Fantastico Show – anticipazioni diretta ultima puntata

Skianto Fantastico Show chiude il ciclo di puntate del programma. L’ultima, di questa sera, è dedicata ai grandi show del sabato sera targati viale Mazzini. Siamo negli anni ’80 e il varietà gode di una grande fama sul piccolo schermo. È una delle offerte principali della programmazione dell’epoca con balletti, scenografie spettacolari e costumi dai colori molto forti.

Ricordiamo che gli anni ’80 erano all’insegna dell’ottimismo e del cosiddetto edonismo reaganiano.

Dal punto di vista di Timi però gli spettacoli di viale Mazzini sono affrontati in un’ottica differente. In questa puntata accanto a Timi c’è sua cugina Daniella “nata con la scatola cranica chiusa”. Entreremo in un universo televisivo apparentemente impenetrabile in cui tutto può succedere e i personaggi della televisione reale si mescolano a quelli immaginari e più improbabili.

La singolarità di Daniella aiuta il telespettatore a decifrare, in una maniera molto singolare, tutto quanto ci circonda ed apre nuove dimensioni allargando vertiginosamente i punti di vista sui vari argomenti.

In questa seconda puntata accanto ai mega show del sabato sera ci sono anche le piccole cose che rappresentano la nostra vita quotidiana. Insomma dal minimo si va al massimo in un salto in cui sono mescolate anche tante piccole cose che spesso dimentichiamo nella frenesia del nostro vivere.

Skianto Fantastico Show – gli ospiti

Gli ospiti che Filippo Timi accoglie nella seconda puntata di Skianto sono gli attori Paolo Calabresi e Lucia Mascino. Ma sarà presente anche un gruppo di giovani interpreti provenienti dalle principali scuole di recitazione italiane.

Anche in questa puntata dunque la musica è grande protagonista. Timi proporrà improbabili miscele musicali con interpreti agli opposti tra di loro. Ad esempio vedremo mix tra Scialpi ed Edith Piaf, Heather Parisi e i Nirvana. Il tutto è sapientemente orchestrato da Fabio Frizzi che gestisce la direzione musicale dello show.

Le canzoni presentate sono cantate da Petra Magoni, che cerca con la sua voce di proporre gli accostamenti più azzardati. Alcuni duetti con Filippo Timi rappresentano forse una delle parti più singolari della seconda puntata.

Presenti anche Ornella Vanoni ed Alba Parietti

Tra gli altri ospiti di questa puntata ci sono anche Ornella Vanoni ed Alba Parietti. Accanto a loro torna in una versione differente, e dissacrante, anche l’attrice Iaia Forte.

I telespettatori vedranno Ornella Vanoni in una versione inedita. Alba Parietti invece si mette in gioco con Filippo Timi prestandosi ad essere protagonista di situazioni particolari.