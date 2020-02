Questa sera, 20 febbraio 2020, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 9. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 9, 20 febbraio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. La Mistery Box di stasera mette alla prova la creatività degli aspiranti chef. Con carta e colori dovranno dare forma ad una personale ricetta originale, disegnandola e scrivendone il procedimento nei dettagli.

Non avranno però la soddisfazione di realizzarle, perchè – a sorpresa – dovranno cedere la propria ricetta ad un compagno.

Davide deve cederla a Francesca, Francesca a Marisa, Marisa a Maria Teresa, Maria Teresa a Nicolò, Nicolò a Luciano, Luciano ad Antonio e Antonio a Davide.

Per Antonio la prova è particolarmente difficile perchè non capisce la ricetta di Luciano. Anche il disegno non è d’aiuto. Maria Teresa si dichiara invece fortunata perchè la ricetta di Marisa è ben spiegata e dettagliata.

Masterchef Italia 9, 20 febbraio 2020, l’assaggio dei migliori

Il primo ad essere chiamato all’assaggio è proprio Antonio. “Paradossalmente quando è stato chiamato mi sono emozionato” – rivela Luciano. Il piatto proposto si chiama “La mia infanzia” e – secondo il suo creatore – è una reinterpretazione dello zabaione.

Il secondo piatto migliore è quello di Maria Teresa, “Ravioli di cernia e zenzero su salsa di datterini gialli”. “Sono orgogliosa, ma avrei preferito farlo io” – commenta la chef che ha pensato la ricetta, Marisa. Barbieri propone loro di aprire un ristorante insieme. Maria Teresa ne sarebbe felice, Marisa meno.

Il terzo migliore è Luciano con “Polpette di cefalo e pistacchi”. “Questa è una cosa bellissima. Vai tra i migliori con una ricetta che hai scritto e con la replica di un piatto che ti hanno assegnato” – dice lo chef. “Sono contento perchè viene premiato il concetto del piatto” – commenta Nicolò. Al contrario delle loro compagne, i due sarebbero felici di collaborare ed aprire insieme un ristorante.

Vince Antonio, che riconsegna il ricettario a Luciano.

Masterchef Italia 9, Invention Test e Jeremy Chan

L’invention test di questa sera vede protagonista l’incontro tra varie culture. Ospite speciale è lo chef Jeremy Chan. “Mio padre è cinese, mia madre canadese. C’è una naturale miscellanea di culture in me. Nella mia vita ho viaggiato molto e sono entrato a contatto con tante culture. Per sentirmi parte di quelle culture il cibo è sempre stato una chiave d’accesso” – afferma Chan, che è definito da Locatelli “figlio del mondo”.

Lo chef spiega ad Antonio i suoi tre piatti. Le tre ricette hanno coefficiente di difficoltà basso, medio ed alto. Chan illustra il procedimento ad Antonio, che dovrà sceglierne uno da cucinare e da far cucinare ai compagni.

I giudici svelano agli aspiranti chef la ricetta che dovranno riprodurre. Astice con fagioli, salsa di guanciale, torta di rapa, insalata di astice e rapa con infusione di ibisco. La preparazione è quella con il coefficiente più difficile e sono 40 gli ingredienti che dovranno utilizzare per prepararlo. I prodotti sono divisi in 4 scatole, che corrispondono ad una parte della ricetta, ma gli aspiranti chef avranno un tempo limitato per ogni segmento della prova. Per la prima scatola, il primo passaggio della ricetta, hanno 30 minuti; per la seconda fase ne hanno 20 e via dicendo.