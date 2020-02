La5 trasmette questa sera il film Le nozze di Greta che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre free Mediaset in prima serata alle 21:10.

La pellicola la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione tedesca del 2016 ed è di genere sentimentale.

Inga Lindstrom: Le nozze di Greta – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film tv Le nozze di Greta è composto dagli attori: Alissa Jung (Matrimonio a Hardingsholm), Jens Atzorn, Oliver Franck, Uwe Rohde, Heike Trinker, Janina Isabell Batoly, Joshua Grothe, Anja Klawun, Max Volkert Martens. La regia è di Martin Gies.

Le riprese si sono svolte in parte in Germania ma soprattutto a Stoccolma, in Svezia. Il titolo originale è Inga Lindström: Gretas Hochzeit.

Inga Lindstrom: Le nozze di Greta – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista la giovane Greta, una donna in carriera che ha raggiunto man mano tutti gli obiettivi che si è preposta. È riuscita ad aprire un bar a Stoccolma che è divenuto in breve tempo uno dei principali locali di tendenza della città.

Anche la sua vita sentimentale procede a gonfie vele. Infatti sulla sua strada ha incontrato Erik, un imprenditore di successo che condivide con lei la passione per la professione.

Greta ed Erik stanno preparando il loro matrimonio. Greta è stata precedentemente sposata ed è fermamente convinta di aver ottenuto il divorzio da Leon, l’ex marito.

Il destino però ha deciso diversamente. Mancano pochi giorni alla data fissata per il matrimonio ed ecco tornare Leon. Greta rimane negativamente sorpresa da questa visita. Ma l’uomo è arrivato da lei per comunicarle che il divorzio non è stato mai sottoscritto in via definitiva. Quindi non è valido. Per renderlo operativo c’è bisogno della firma di entrambi.

Il finale del film

Nella parte finale del film c’è un’altra sorpresa per Greta. Torna in Svezia inaspettatamente Tilda, sua madre. La donna a sua volta si era separata dal marito Erland. Non solo ma Tilda aveva lasciato i suoi figli Greta e Henner, ed era partita per l’Italia.

Intanto è arrivata la mattina del matrimonio. Greta è sempre più sconvolta, perché capisce che la sua vita è completamente sottosopra. In pochissimi giorni il suo sogno di sposare Erik è andato in frantumi e adesso non sa neanche come comportarsi con la madre.

Sarà proprio la signora Tilda a giocare un ruolo importantissimo in questa faccenda abbastanza sconclusionata. L’anziana signora infatti è convinta che la figlia non abbia mai dimenticato il suo ex marito. Farà di tutto per cercare di far incontrare di nuovo la figlia e l’ex genero. Il suo fine è contribuire a ricongiungere la coppia. Ma Erik non è intenzionato a perdere Greta.

Il finale riserva un vero e proprio colpo di scena per i telespettatori che saranno affascinati dall’happy ending.