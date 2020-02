Non ho l’età torna su Rai 3 con una nuova edizione. L’appuntamento è a partire lunedì 24 febbraio, alle 20.20.

Il docufactual è divenuto oramai un punto di riferimento per la terza rete diretta da Silvia Calandrelli. Va in onda con scansione quotidiana e racconta i nuovi amori delle persone over 65.

Non ho l’età Rai 3 ripropone la nuova edizione dal 24 febbraio

Non ho l’età da voce, dunque, alle persone con più giovanissime che narrano le loro storie e mostrano un inedito e sorprendente spaccato dell’Italia di ieri e di oggi.

Sotto gli occhi dei telespettatori scorrono vite di gente comune, esistenze difficili e travagliate, sempre caratterizzate da coraggio e determinazione.

I protagonisti hanno assistito ad eventi di importanza mondiale che hanno fatto da sottofondo alle loro vite, condizionandole e segnandole sotto molti aspetti.

I protagonisti raccontano con candore ed emozione la propria love story con un pizzico di pudore e stupore rispetto all’inattesa sorpresa che la vita gli ha riservato in tarda età.

Non ho l’età, che ha al suo attivo oltre 200 puntate, ha dato vita episodio dopo episodio ad un racconto corale fatto di tasselli di vita che si uniscono uno all’altro a costruire una potente narrazione della nostra storia e dei mutamenti sociali del nostro Paese.

La quinta stagione del docufactual tutte le novità

La quinta stagione del docufactual è composto da 35 nuove puntate. I protagonisti sono stati scovati in tutt’Italia, in grandi città e piccoli borghi.

Gli inviati sono andati dalla Sicilia alla Toscana, dall’Emilia al Trentino, dalla Puglia alle Marche, dalla Liguria al Veneto.

Ascolteremo storie di persone dai 65 ai 95 anni. Ognuna con differenti caratteristiche che riguardano il contesto geografico, la condizione sociale, il background lavorativo, le proprie esperienze personali e professionali.

Gli ascolti di Non ho l’età

Non ho l’età ha avuto un notevole successo di pubblico con punte di due milioni di telespettatori e share che hanno superato il 7%.

Il gradimento è dovuto alla delicatezza con cui gli inviati approcciano i protagonisti delle storie. Le persone, a loro volta, mostrano estrema sobrietà ed eleganza nello svelamento dei propri sentimenti.

Non ho l’età è prodotto da Panamafilm per Rai3 ed è ideato e scritto da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano.