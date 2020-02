Sabato 15 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda C’è posta per te, con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo la pausa sanremese la conduttrice torna con il suo people show di successo. Come di consueto non mancheranno storie strappalacrime e le sorprese dove i protagonisti chiedono il supporto di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti della puntata sono i giudici di Tu si que vales ed Emma Marrone.

C’è posta per te diretta 15 febbraio storie sorprese ospiti