Questa sera, 23 febbraio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Morgan, che si confronterà con Iva Zanicchi che lo accusa di aver architettato la querelle con Bugo per pubblicità; Fiore Argento, che parlerà con Pietro, il fidanzato di Antonella Elia.

Live non è la D’Urso, 23 febbraio 2020, diretta della puntata

“Sono 43 anni che faccio televisione ed è la prima volta che affronto una diretta di cinque ore da sola. In genere ci sono 300 persone qui in studio, ma abbiamo deciso insieme di proteggere e preservare tutti quanti. C’è un allarme grave e io entro tutti i giorni nelle vostre case a portarvi il caffeuccio e mi sembra giusto cercare di darvi risposte dialogando con la Responsabile delle malattie infettive dello Spallanzani e collegandomi con il Premier Conte” – così Barbara D’Urso apre la puntata di Live.

Conte rassicura la popolazione: “Siamo qui nella sala operativa della Protezione civile. A Milano alcuni supermercati sono stati svuotati. Ci sarà un costante approvvigionamento nei prossimi giorni. Non siamo in un’emergenza carestia. Capisco però la preoccupazione. Affronteremo la situazione con massimo rigore. Al momento sono stati individuati due focolai e stiamo adottando misure per contenere l’epidemia. Controlliamo le frontiere e tutti i passeggeri che arrivano nei nostri aeroporti”.

La D’Urso chiede a Conte il perchè non siano stati controllati i passeggeri provenienti da altre mete oltre la Cina. Lei stessa afferma di aver raccontato il caso di alcuni passeggeri che provenienti dalla Cina hanno fatto scalo a Dubai per entrare in Italia senza controlli.

“L’Italia ha la massima precauzione” – dichiara il Premier.