Va in onda questa sera, lunedì 24 febbraio, la terza puntata di L’amica geniale 2. Il sottotitolo della seconda stagione della serie è Storia del nuovo cognome. L’appuntamento è su Rai 1 in prime time.

L’Amica geniale 2 puntata 24 febbraio – Il tradimento e La rabbia

Dopo la seconda puntata, anche questa sera s previsti due nuovi episodi che hanno rispettivamente come titoli Il tradimento e La Rabbia. Nel ruolo delle due protagoniste Elena e Lila ci sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Manca una sola puntata alla conclusione della seconda stagione che è stata diretta ancora una volta da Saverio Costanzo. Ad eccezione degli episodi numero 4 e 5 che sono stati invece affidati ad Alice Rohrwacher. Sorella dell’attrice Alba Rohrwacher, ha conquistato il Gran Premio speciale della giuria del Festival di Cannes con il suo film Le meraviglie. Adesso la vedremo dietro la macchina da presa.

L’amica geniale 2 puntata 24 febbraio trama episodio Il tradimento

La trama del quinto episodio dal titolo Il tradimento è basata soprattutto su Pinuccia che decide di abbandonare Ischia dove era in vacanza. Vuole riprendere il suo posto accanto a Rino.

Ad Ischia c’è anche Lila che invece decide di rimanere sull’isola e di divertirsi il più possibile. In questo modo colleziona moltissime nuove esperienze fino ad allora sconosciute.

Elena intanto, è sempre più affascinata dal carisma di Lila in questo periodo.

E non reagisce alla corte di Bruno. La giovane donna si trova così a dover custodire un segreto che per adesso non viene rivelato.

L’amica geniale 2 trama episodio La rabbia

La trama di questo episodio ci porta a dopo l’estate trascorsa ad Ischia che ha dato molte nuove emozioni a Lila. Ma i rapporti tra le due amiche sono cambiati.

Conclusa la villeggiatura, le due giovani non si sono più viste. Elena però viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe in pieno centro di Napoli.

Ed allora, in preda ad una grande nostalgia, decide di andarla a salutare. Quando la incontra si rende conto che l’amica è ancora invischiata nella sua storia con Nino. Le dice chiaramente che questo rapporto non le piace e che Elena dovrebbe smetterla.

L’amica geniale 2 su RaiPlay

L’amica geniale 2 si può seguire anche in streaming su RaiPlay. E, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in modalità on demande.

L’ultimo appuntamento con Lila e Elena è lunedì prossimo 2 marzo sempre su Rai 1 in prima serata.