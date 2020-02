Le Iene Show di stasera 25 febbraio 2020 sarà in diretta per il primo martedì di questa nuova stagione del programma. La conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci fuori campo della Gialappa’s Band. Inoltre, come vi abbiamo anticipato, per la prima volta lo show è in diretta senza pubblico in studio. Una misura precauzionale in risposta all’emergenza Coronavirus scoppiata in Lombardia e in tutta Italia.

Le Iene Show 25 febbraio diretta – i servizi della puntata

Le Iene show di stasera sono in diretta per il loro primo martedì della nuova stagione. Gli appuntamenti con Le Iene quest’anno sono previsti il martedì e il giovedì, con la rotazione dei conduttori in studio.

Fra i tanti servizi che seguiremo in diretta, ben tre saranno dedicati a tematiche relative al Coronavirus. “Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire” affermano infatti attraverso il loro sito le Iene.

