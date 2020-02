Stasera 26 febbraio 2020, sono tante le proposte presenti in tv. Nel palinsesto programmi come Chi Vuol Essere Milionario, Chi l’ha visto?, #CR4 la Repubblica delle Donne, ma anche film come Alice in Wonderland e Scarface. Ecco nei dettagli trasmissioni e film.

Stasera in tv 26 febbraio 2020 – i programmi in onda sui canali Rai

Per quanto riguarda i programmi in tv stasera, sui canali Rai, Rai 1 propone con Non c’è campo, in onda dalle 21.25. Un film dello scrittore Federico Moccia che racconta il viaggio di una classe di Liceo, costretta a passare un’intera settimana senza smartphone. Infatti, come suggerisce il titolo, raggiunta la destinazione non trovano copertura telefonica da nessuna parte.

Su Rai 2 prosegue la seconda stagione de Il Cacciatore, con due puntate intitolate Venti Febbraio e Terra bruciata. Il Cacciatore è una serie-tv italiana che racconta la sfida tra il giovane PM Saverio Barone (Francesco Montanari) e il boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), capo di Cosa Nostra. In onda dalle 21.20.

Rai 3 manda in onda alle 21.20 Chi l’ha visto? Il programma si occupa di rintracciare persone scomparse sul territorio italiano, avvalendosi anche dell’aiuto degli spettatori. Alla conduzione del programma, come di consueto, Federica Sciarelli.

Stasera in tv 26 febbraio 2020 – i programmi in onda sui canali Mediaset

Per i programmi in onda sui canali Mediaset partiamo da #CR4 la Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti. Nella puntata di stasera 26 febbraio 2020 sarà Bugo il primo ospite in studio. Il cantante è pronto a raccontare alcuni retroscena inediti su quanto accaduto al festival di qualche settimana fa con Morgan. Nel corso della puntata, che inizierà alle 21.25, verrà inoltre dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus.

Su Canale 5, poi, Gerry Scotti conduce il quiz Chi Vuol Essere Milionario. I concorrenti si confrontano con le domande che costituiscono la scalata al premio finale da un milione di euro. Appuntamento alle 21.20.

Italia 1 manda in onda alle 21.20 il film Alice in Wonderland. Il lungometraggio diretto da Tim Burton re-immagina la favola di Alice nel paese delle Meraviglie colorando però con tinte più dark la narrazione.

Stasera in tv 26 febbraio 2020 – i programmi in onda su La7, TV8 e Nove

Su La7 andrà in onda Atlantide. Il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori si focalizza stasera 26 febbraio 2020 sugli aggiornamenti e sulle notizie più recenti sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Il titolo della puntata in onda dalle 21.15 è infatti Sindrome Cinese.

Alle 21.30 su TV8, invece, andrà in onda Italia’s Got Talent, il talent show dove i concorrenti devono mostrare le proprie capacità di fronte ai giudici. Per questa edizione del programma, la decima, i giudici sono Frank Matano (comico e attore), Mara Maionchi (discografica e conduttrice radiofonica), Joe Bastianich (chef e conduttore televisivo) e Federica Pellegrini (nuotatrice professionista).

Infine su Nove, alle 21.25, è in onda L’Assedio, talk show curato e condotto da Daria Bignardi. Nel programma vengono raccontate storie ed esperienze personali dagli ospiti presenti in studio.

I film in onda su Sky

Sky Cinema propone una vasta programmazione di film in onda in prima serata. Segnaliamo in particolare alle 21.15 Scarface, celebre Mafia-Movie con protagonista l’attore Al Pacino. Fu la sua interpretazione, fra le altre qualità della pellicola, a consegnare il film alla storia insieme a fenomeni come Il Padrino. Verrà trasmesso su Sky Cinema al canale 302.

Sul canale 315, sempre di Sky Cinema, è trasmesso alle 21.15 il lungometraggio Sin City: Una donna per cui uccidere. Il film è un prequel/sequel della precedente pellicola Sin City del 2005. Entrambi i film sono tratti dalle graphic novel del celebre fumettista Frank Miller, e raccontano le vicissitudini degli abitanti della “città del peccato”. La visione è sconsigliata a un pubblico di persone sensibili o minorenni.