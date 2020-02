Nella puntata del 27 febbraio de Il Paradiso delle Signore, l’attenzione torna sulla famiglia Cattaneo e su Agnese Amato. L’appuntamento è nel day time pomeridiano di Rai 1 alle 15.40. Ecco gli eventi che accadono oggi.

Il Paradiso delle Signore puntata 27 febbraio – Luciano respinge Silvia

La puntata inizia con Silvia che tenta un approccio distensivo con suo marito Luciano. Ma lui non è intenzionato a fare un passo indietro. E’ ancora irritato per il tradimento che la moglie gli ha confessato.

Federico intanto torna a lavorare al Paradiso delle Signore e si trova molto bene. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo si prepara ad abbandonare Villa Guarnieri, ma proprio quando la vendita sembra inevitabile, a Riccardo viene un’idea per salvare l’immobile di famiglia.

Luciano Cattaneo incontra la capo commessa Clelia Calligaris in compagnia di Ennio, il giovane imprenditore che la sta corteggiando insistentemente.

I due ex innamorati sono in evidente imbarazzo. Ma ormai il ragioniere sembra non volersi intromettere nella vita sentimentale della donna.

In un momento di debolezza Agnese Amato si mostra disponibile verso Armando. Ma il capo magazziniere del Paradiso, dà prova di essere un vero signore. La sarta del grande magazzino ha ricevuto da poco la notizia che suo marito Giuseppe, in Germania, ha un’altra famiglia.

La puntata si chiude con Silvia che, perseguitata dai suoi fallimenti, scrive una lettera e la infila nella valigetta ventiquattrore di Luciano.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.