Stasera, venerdì 28 febbraio 2020, va in onda su Nove alle 21.15 la prima puntata in diretta della nuova stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza come di consueto, analizza l’attualità, la politica e i principali fatti della settimana, attraverso la lente dell’ironia e della satira.

Ricordiamo che per vedere la puntata, oltre che su canale Nove, potete sfruttare il servizio in streaming su internet Dplay. L’orario è lo stesso della diretta televisiva, le 21.15.

Fratelli di Crozza diretta 28 febbraio 2020 – le nuove parodie

Maurizio Crozza ha anticipato alcune delle sue nuove parodie già diventate virali sul web. Ma ne sono previste anche altre non annunciate.

Ricordiamo che il programma va in onda senza pubblico in studio per le disposizioni adottate dalla Regione Lombardia a causa dell’emergenza coronavirus

Il record di ascolti da superare, per questa nuova edizione, è del 6% di share: oltre 1.4 milioni di spettatori. Questi i numeri raggiunti da Crozza durante l’ultima puntata dell’edizione 2019.

Fratelli di Crozza diretta 28 febbraio 2020 – primi monologhi