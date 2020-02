La Corrida diretta 28 febbraio. Questa sera, alle 21:25, Carlo Conti conduce su Rai 1 la seconda puntata stagionale de La Corrida. Ad accompagnarlo, la valletta Ludovica Caramis e il Maestro Pinuccio Pirazzoli insieme alla sua orchestra.

La Corrida diretta 28 febbraio – Carlo Conti su Rai 1 sfida Maria De Filippi

Dopo il buon esordio di una settimana fa, la diretta del 28 febbraio diventa un banco di prova importante per Carlo Conti e la sua squadra. La Corrida va infatti in sfida con Amici di Maria De Filippi, alla prima puntata su Canale 5. Un confronto tra due pesi massimi dell’intrattenimento, anche se alla vigilia Carlo Conti ha precisato di non viverlo come una gara.

Il programma ideato da Corrado ha mantenuto lo storico format anche per l’edizione 2020. Quattordici dilettanti allo sbaraglio si esibiscono dando spazio a tutta la loro estrosità, giudicati dalla platea con applausi di approvazione o con sonore bocciature di campanacci, pentole e fischietti.

L’unica novità è la presenza di una “Giuria di esperti”, composta da ex concorrenti del programma. Carlo Conti l’ha voluta perché considera La Corrida il primo vero talent televisivo ed ogni talent che si rispetti ha la sua giuria. La presenza della Giuria, in ogni caso, ha un valore simbolico ed a favore di show, ma non incide sul risultato finale.

La Corrida 2020 ha mostrato alla prima uscita i limiti di un congegno ormai datato, eppure nuovamente in grado di regalare un intrattenimento spensierato. Il merito è soprattutto di Carlo Conti, apparso frizzante, vivace, propositivo e reattivo nel gestire lo show, dopo la conduzione più ingessata dello scorso anno.

Probabilmente, merito anche dell’esperienza teatrale con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, fonte di nuova linfa per il suo già inconfondibile stile nel tenere le redini sul palco. Non a caso, pure gli ascolti lo hanno premiato.

Il giuramento letto da Ludovica Caramis apre la diretta del 28 febbraio

L’anteprima de La Corrida è dedicata come sempre al giuramento letto da Ludovica Caramis, con i dilettanti tutti schierati sul palco ad ascoltarlo.

Poi, i conduttori guadagnano il centro del palco ed iniziano la diretta del 28 febbraio.

Già al suo posto la “Giuria degli Ex-perti”, confermata rispetto a sette giorni fa, eccezion fatta per l’improbabile poeta Dario.

È proprio lui, in fase di presentazione a prendersi la scena con uno sproloquio urlato ed incomprensibile.

La prima dilettante della serata, invece, è Gloria Allasia da Cecina (Livorno). È una giovane dog sitter che si cimenta in una dog-dance con la sua cagna, Frida. Ballano su “Il più grande spettacolo dopo il big bang” di Lorenzo Jovanotti.

Forse non strabiliante, ma originale e ben fatto. Il pubblico apprezza e applaude convinto.

Arriva i momento della “Valletta per una sera”. Carlo Conti va in platea e porta sul palco non una donna, bensì Luca da Montesarchio (Benevento).

Subito dopo, fa il suo ingresso il secondo concorrente: Riccardo Di Canosa, 79enne pensionato da Bari. Si definisce pittore, scrittore, filologo tahitiano e studioso ricercatore, esperto di Paul Gaugin, al quale ha dedicato un manoscritto.

Stasera, però, dice di voler far uscire il suo lato ironico e simula i versi del gatto in varie situazioni.

L’ondata di campanacci che lo sommerge è del tutto meritata.

La Corrida diretta 28 febbraio – Terzi concorrenti i Sumo’s Mash

I terzi concorrenti della serata sono i Sumo’s Mash, giovani palermitani appassionati di break dance: Massimiliano, Francesco, Stefano, Mattia, Aurelio e Francesco. Ballano su “The positive and the negative” di Minoru Muraoka e divertono il pubblico abbastaza da portare a casa una bella approvazione.

Li segue il quarto dilettante, Salvatore Finazzo, pensionato di 69 anni da Carini (Palermo). È un esuberante e simpatico appassionato di ballo che ha già partecipato a numerose trasmissioni, tra cui La Corrida condotta da Gerry Scotti. Ci tiene a sottolineare di essere padre di sei figli e nonno di quattordici nipoti.

Prima di esibirsi, racconta dei lunghi tira e molla con la moglie per convicerla a ballare con lui, senza esito. Ne viene fuori un piccolo show che strappa le risate del pubblico.

Si scatena su “Fireball, Vandaag (Mash Up Mix)” di Sryan Bruen e dimostra subito di non avere una vera tecnica di ballo. Si agita seguendo la musica, ma lo fa con un trasporto e un’energia che alla fine strappa non pochi applausi.



Dopo di lui tocca a Valerio e Flavio Gentile, fratelli di quindici e sedici anni da Collecorvino (Pescara). Sono musicisti e suonano uno strumento singolare, costruito da loro insieme al padre: una serie di tubi flessibili, in plastica, sistemati a mo’ di canne d’organo, suonate con delle ciabatte infradito come fossero barrete di uno xilofono. L’idea non è originalissima, ma è resa bene e loro sono bravi. Il pubblico li premia con un applauso caloroso.