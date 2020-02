Sabato 29 febbraio, Barbara D’Urso è ospite di Verissimo. Il programma in rosa, condotto da Silvia Toffanin, da appuntamento ai telespettatori per oggi alle 16.30 su Canale 5.

Verissimo Barbara D’Urso ospite della Toffanin

In apertura della puntata di oggi di Verissimo c’è un ampio spazio dedicato al coronavirus a cui partecipa Barbara D’Urso.

Ma a parlare dell’emergenza sanitaria in Italia non è solo la conduttrice di Pomeriggio 5 e Live -non è la D’Urso.

Con Silvia Toffanin ci sono alcuni tra i volti femminili più noti di casa Mediaset. Figure professionali che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento. In studio anche Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

La Panicucci, d quando è iniziata l’emergenza tratta l’argomento nel suo programma del day time Mattino 5. La Buonamici è uno dei volti più noti del Tg5 ed Alessandra Viero conduce Quarto grado, il venerdì sera accanto a Gianluigi Nuzzi.

Per la prima volta si trovano insieme in un programma Mediaset la D’Urso e la Panicucci.

Verissimo – spazio al GF Vip 4 e altri ospiti

La Toffanin riserva anche un segmento al GF Vip 4. Arrivano in studio Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive e l’ultimo eliminato Pago con la compagna Serena Enardu.

Ospiti del talk show, inoltre, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally. Questi ultimi diretta

Verissimo – gli ascolti

La puntata scorsa di Verissimo ha raggiunto 2.494.000 spettatori totali, share del 19.22% (share del 20.77% sul target commerciale), si conferma leader assoluto di fascia.

Bene anche “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.307.000 spettatori totali, share del 16.32% (share del 17.28% sul target commerciale).

E, sul fronte social, l’hashtag #verissimo su Twitter ha occupato il secondo posto dei TT Italia.

Inoltre, nel corso della settimana #verissimo ha generato 14 milioni di interazioni su Instagram.