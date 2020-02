Si chiama Disney+ e in America è già disponibile. Ora sta arrivando anche in Italia, il 24 marzo per la precisione, con l’offerta completa dei film, serie tv e cartoni animati che la casa di Topolino ha prodotto negli ultimi anni. Sono tanti i grandi nomi di prodotti già rilasciati, ma non mancano altrettanti contenuti esclusivi.

Disney+ anticipazioni, Pixar e tutti i cartoni animati Disney

Non possono mancare fra le anticipazioni dell’offerta di Disney+ tutti i film Pixar e i cartoni animati prodotti da Disney stessa. Lungometraggi come la serie di Toy Story, Up, Wall-E, Cars dal lato Pixar. Zootropolis, Ralph Spaccatutto, Ribelle e tutti i classici Disney come la Sirenetta, Pinocchio e Bamby. Senza contare i cortometraggi che hanno reso celebre Pixar, senza i quali non sarebbero mai state realizzate le opere più lunghe dello studio. Il tutto sarà raggiungibile con un paio di click in streaming. Ma non solo.

Sono previsti già da ora numerosi contenuti esclusivi per gli abbonati, visibili solo attraverso Disney+. Fra questi il lungometraggio live action di Lilly e il Vagabondo, il cui trailer era stato diffuso recentemente. Ma solo da poco si è scoperto che sarebbe stato esclusivo per gli abbonati al servizio.

Disney+ anticipazionj, abbonamento annuale o mensile

Se è vero che il Disney+, come Netflix e Amazon Prime nasce in streaming, non è solo in questo modo che potrete fruirne. Disney+ infatti permetterà agli utenti di scaricare i propri contenuti preferiti per poterli guardare anche offline. Se invece preferite continuare sempre in streaming, potrete collegare fino a 4 dispositivi diversi al vostro abbonamento. Il costo di Disney+ è stato fissato fino al 23 marzo, il giorno prima della data di rilascio, a 59.90 € all’anno. Che diventeranno 69.90 € se vi abbonaste in seguito. È disponibile poi anche l’abbonamento a cadenza mensile, al costo di 9.90 € al mese.

Disney+ anticipazioni, Marvel, Star Wars e i Simpson

Ma non sono solo i contenuti storicamente Disney o per bambini a far parte dell’offerta di Disney+. Sono infatti presenti tutti i film Marvel usciti fino a oggi, che su Disney+ verranno addirittura ampliati da serie tv in esclusiva. Fra queste ultime spiccano quella dedicata a Loki, e anche Wanda Vision, dove rivedremo i personaggi di Scarlett Witch e Visione. Interessante anche la serie a cartoni Marvel What if…? nella quale saranno esplorati vari mondi alternativi in cui può succedere di tutto . Come, per esempio, quello in cui non è Steve Rogers a diventare un supersoldato, ma la sua compagna: Peggy Parker.

Se l’universo Marvel non fosse abbastanza grande per voi, Disney+ mette a vostra disposizione anche la saga di Star Wars, Guerre Stellari. Tutti e 9 i film della serie canonica, i due spin off Solo e Rogue One, più in aggiunta le stagioni della serie tv animata The Clone Wars. Nonché la nuovissima serie tv live action The Mandalorian, un’altra delle esclusive di punta del servizio streaming.

Infine, dato il recente acquisto da parte di Disney della casa di produzione FOX, anche i Simpson, la famiglia americana più amata del mondo, saranno presenti in streaming su Disney+ con tutte le loro oltre venti stagioni.

Servizi streaming in Italia: chi la spunterà?

Netflix, Amazon Prime e Disney+ dal 24 marzo si sfideranno sullo stesso terreno: chi la spunterà? Non è facile fare pronostici azzeccati, specie se consideriamo il fatto che in Italia e nel mondo la TV si sta adattando ai tempi che corrono. Le offerte si differenziano e diventano online, tramite dirette trasmesse su internet. Tutti i palinsesti televisivi, i programmi, i film e le serie tv sono infatti diventati disponibili su PC e dispositivi smart su siti come Raiplay o Mediaset Play. Che oltre a essere ben forniti sono anche gratuiti.

Ma non è tanto il prezzo a dover convincere gli utenti, quanto le proposte in esclusiva e i grandi nomi capaci di attirare più settori di pubblico. O meglio ancora, il rapporto “prezzo dell’offerta/qualità delle esclusive”. Vedendola in questo modo e considerato, certo, anche il prezzo concorrenziale, forse al momento è Amazon Prime la favorita, seguita da Disney+ e solo in ultimo da Netflix. Almeno considerando il suddetto rapporto qualità/prezzo. D’altro canto però, nessuno come Disney sa interessare fasce di pubblico tanto diverse per età e gusti. E ancora, non abbiamo considerato il fiorire di simili servizi anche nei piani di altri grandi marchi. Come Apple, che sui suoi dispositivi e sulle sue Apple TV ha ormai da tempo lanciato Apple TV+, mentre Google ha il suo Youtube Premium.

Mai come ora, alla fine dei conti, vale perciò il modo di dire “staremo a vedere”. Vedere in streaming, ovvio: non avevamo dubbi al riguardo.