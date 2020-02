Domenica In 1 marzo – ospite Mollica e una sorpresa di Celentano

Oggi, 1 marzo 2020, Mara Venier conduce la nuova puntata di Domenica In. L’appuntamento è alle 14:00 sulla prima rete di viale Mazzini. La padrona di casa va in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma ex Dear.

Il programma si conclude alle 17:20 quando cede il testimone a Francesca Fialdini al timone di Da noi… a ruota libera.

Domenica In 1 marzo – Mara Venier e i cantanti di Sanremo 2020

Domenica In anche nella puntata del primo marzo continua a cavalcare il Festival di Sanremo 2020. Dopo gli ascolti superiori al 20% che hanno caratterizzato le puntate precedenti dedicate alla manifestazione canora, la padrona di casa oggi torna ancora a parlare del Festival. In particolare accoglie altri interpreti che si sono esibiti sul palcoscenico dell’Ariston.

Tra questi arrivano oggi nello studio di Mara Venier, Marco Masini, Michele Zarrillo e Le Vibrazioni gruppo che si è classificato al quarto posto. Tutti ripropongono il brano con cui si sono presentati al Festival e avranno una lunga chiacchierata con la padrona di casa. Sanremo dunque ancora protagonista del contenitore festivo di Rai 1.

La sorpresa di Adriano Celentano

È stata annunciata una sorpresa da parte di Adriano Celentano. Il tutto accade proprio nella puntata di oggi. E l’occasione è fornita dalla festa che la Rai ha organizzato per Vincenzo Mollica. L’ex Molleggiato ha preparato un filmato che verrà mandato in onda integralmente.

Sempre nella puntata di oggi Domenica In celebra uno dei volti più noti del Tg1 nel settore dello spettacolo: Vincenzo Mollica che ieri, sabato 29 febbraio, si è congedato dalla Rai.

Ma la puntata di domenica in è ancora molto piena di ospiti. Vediamo quali sono gli altri personaggi che arrivano nel salotto di Mara Venier.

Domenica in 1 marzo – Giuditta Saltarini e Cesare Rascel moglie e figlio del grande Renato

Uno spazio particolare nella puntata di oggi di Domenica In è riservato a Giuditta Saltarini, moglie di Renato Rascel, che arriva insieme al figlio Cesare. Ricordiamo che il vero cognome di Renato Rascel era Ranucci. Naturalmente è l’occasione per ricordare tutta la lunga e prestigiosa carriera dell’artista e parlare anche del figlio.

In particolare Cesare Ranucci racconta alla Venier il suo rapporto con il padre. Svela come è cresciuto immerso nelle atmosfere dello spettacolo. E racconta anche aneddoti singolari della sua presenza dietro le quinte dei palcoscenici dove erano impegnati i genitori.

Oggi Cesare Ranucci è tornato in Italia dopo una serie di studi negli Stati Uniti e il conseguimento della laurea alla Berklee College of Music di Boston.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Lo spazio dedicato all’attualità, è riservato al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Mara Venier con lui si sofferma sulla importanza delle discipline sportive e soprattutto sulle conseguenze che sta avendo l’emergenza coronavirus sulle attività che vanno dal calcio al basket, senza trascurare le altre.