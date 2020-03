Uomini e donne anticipazioni 2 – 6 marzo e riassunto puntate precedenti

Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 2 – 6 marzo. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, martedì 24 febbraio, si è parlato di Cecilia e Carlo. Il tronista è andato a trovarla a Milano per chiarire e la ragazza ha deciso di tornare. Marianna non è stata contenta di questa mossa e l’ha redarguito: “Sappi che con me l’assopigliatutto non lo puoi fare…”.

Abbiamo visto l’esterna di Sara e Giovanni,che si sono molto avvicinati scambiandosi tenere effusioni. Sonny ha criticato il loro atteggiamento ed ha discusso con Sara.

L’esterna di Sara e Gaetano si è svolta in un simulatore virtuale di volo. Anche Gaetano ha cercato l’avvicinamento con la tronista, ma lei non ha gradito le sue attenzioni. Il corteggiatore si è mostrato infastidito dall’atteggiamento di Sara, che l’ha persino chiamato “quello”. Sara si è giustificata dicendo di trovarlo “costruito”.

Per un rapporto che si incrina, uno sembra invece migliorare. La tronista ha infatti risolto le incomprensioni con Giuseppe.

L’ultima esterna è quella di Sara e Matteo, che sono stati a Cinecittà world. I due hanno fatto discorsi molto profondi, parlando di famiglia e figli.

La puntata si conclude con alcuni speed date.

Tina agguerritissima contro Gemma, ha convocato 5 ex corteggiatori della dama e li ha minacciati di dire tutta la verità sul loro rapporto.

L’opinionista è diventata conduttrice della puntata e ha “bandito” Gemma dallo studio. Tre degli ex corteggiatori erano invece presenti ed hanno raccontato la loro verità. Remo ha avuto parole dolcissime per Gemma ed ha tenuto testa a Tina difendendola. Paolo ha raccontato che durante la loro frequentazione purtroppo Gemma era ancora presa da Giorgio. Michele ha spiegato l’episodio in cui Gemma gli aveva chiesto se avrebbe fatto l’amore con lei. Il cavaliere ha precisato che quella della dama era una curiosità e non una richiesta.

Gemma ha confermato ed ha svelato di aver baciato Remo e Michele, non Paolo. La dama si è commossa ed ha chiesto a Remo di ballare. Il feeling tra i due è apparso ancora forte ed evidente e, interrogati da Maria, si sono detti disposti a riniziare la loro frequentazione.

Si è poi passati a Samuel ed Alessia. I due hanno discusso e si sono accusati vicendevolmente. Hanno poi deciso di porre fine al loro rapporto.

Uomini e donne anticipazioni – riassunto 26 febbraio

Si è parlato ancora di Samuel ed Alessia. Maria ha chiesto al cavaliere se aveva interesse per altre dame e lui ha fatto il nome di Valentina. Infastidita, Alessia ha confermato la chiusura.

La scorsa settimana Marcello ha conosciuto Annamaria e Melania e ha deciso di farle restare. Con Annamaria ha trovato un bel feeling ed i due si sono baciati. Simonetta, infastidita, si è detta delusa da lui. Barbara ha criticato Simonetta, imputandole di aver in precedenza difeso il cavaliere.

Melania, saputo l’accaduto, ha deciso di non corteggiare più Marcello.

Annamaria si è detta molto felice della conoscenza, ma la coppia non ha convinto i presenti che hanno insinuato ci fossero accordi presi tra i due.

Si è poi passati a parlare di Massimiliano e Valentina M. hanno deciso di rompere, perchè lei non ha accettato il fatto che lui volesse conoscere nuove dame.

Uomini e donne anticipazioni 2 – 6 marzo – riassunto 27 febbraio

E’ continuata la discussione tra Valentina M. e Massimiliano. Il cavaliere si è detto molto limitato nella libertà dall’atteggiamento di Valentina.

Una nuova dama, Francesca, è scesa per lui. Marcello ci ha però ripensato ed ha spiegato che la sua era solo una tattica per far ingelosire Valentina e misurare il suo interesse.

Le dichiarazioni di Marcello gli hanno, ancora una volta, attirato una valanga di critiche.

Barbara e Michele sono usciti a cena fuori, ma non si sono trovati bene nel ristorante scelto. Nonostante ciò il feeling tra i due è sembrato evidente e lui l’ha baciata davanti a tutti in studio.

Antonella e Marco B. hanno discusso. Lei è rimasta delusa dal fatto che lui non si sia fermato a dormire a casa sua. Marco ha spiegato: “A me lei piace! l’ho fatto per rispetto, io di solito dormo tutto nudo e volevo andare a prendere il pigiama…poi avevo paura che lei si spaventasse”. Maria ha ripreso Marco per le sue dichiarazioni.