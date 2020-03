I sussurri del deserto Rai Premium

Ha per titolo I sussurri del deserto il film tv trasmesso da Rai Premium in prima serata. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 25 del digitale terrestre di viale Mazzini. Il film ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere drammatico ed è una coproduzione tra Germania e Austria del 2013.

I sussurri del deserto – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie sono: I sussurri del deserto sono: Esther Schweins (Rosamunde Pilcher: Una causa persa), Hannes Jaenicke, Mido Hamada, Asli Bayram, Hans Sigl, Stefano Bernardin, Florian Carove, Youssef Hamid, Kemal Zeriat. La regia è di Jörg Grünler.

Le riprese si sono svolte tra la città di Vienna e Dubai negli Emirati Arabi. In particolare in alcune località molto suggestive. Tra queste la Baia di Doha nel Qatar e, nella stessa località, all’interno dello Sheraton Hotel. Inoltre molte scene del deserto sono state girate in luoghi originali in Namibia.

Una curiosità: il regista Jörg Grünler cerca di evitare i luoghi comuni come set e dà anche una particolare importanza ai costumi locali.

Il titolo originale è Die Wüstenärztin.

I sussurri del deserto – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista la dottoressa Sina Kersten (Esther Schweins) che lavora in un grande ospedale di Vienna. I ritmi sono frenetici e le ore lavorative si accumulano giorno dopo giorno. Sina avverte la stanchezza dei turni di lavoro massacranti. Purtroppo come molti altri suoi colleghi è continuamente sfruttata dai responsabili del nosocomio.

Un giorno, vedendola così depressa, l’amica araba Raissa, la invita a fare un cambio totale di vita. Suo padre, un vecchio principe beduino, è gravemente malato e non vuole recarsi da un dottore nella città di Dubai. Raissa chiede a Sina di andare da lui e visitarlo in un ambiente familiare. Inizialmente Sina rimane perplessa, poi cede all’idea di partire per gli Emirati Arabi e lasciarsi dietro un lavoro estenuante.

La dottoressa però sa di lasciare in ospedale anche il suo capo Marco al quale la lega un rapporto molto intimo.

Appena arrivate negli Emirati Arabi, Sina ammira la scintillante metropoli di Dubai. Ma ancor di più ama la vita selvaggia e romantica del deserto. Questo nuovo ambiente affascina letteralmente la dottoressa. Ma ad affascinarela ancora di più è il fratello di Raissa, Khalid, che gestisce l’azienda di famiglia nella grande città degli Emirati Arabi.

Il finale del film

Nella parte finale del film tv, la dottoressa visita il padre di Raissa e si rende conto che le sue condizioni di salute sono precarie. Decide così di rimandare il viaggio di ritorno a Vienna e di creare una clinica mobile all’avanguardia nel deserto.

All’inizio i beduini rimangono scettici e perplessi. Ma presto la dottoressa riesce a conquistare la loro fiducia. Lontana da Vienna e dal suo lavoro, Sina sembra aver finalmente trovato la sua dimensione professionale e forse anche un nuovo amore. Infatti è sempre più attratta da Khalid che le ricambia il sentimento.

Nel frattempo però Marco non accetta che Sina rimanga a Dubai a tempo indeterminato. Decide così di recarsi lui stesso in Arabia Saudita per convincerla a tornare a casa.

Ma quando Sina sta per cedere a Khalid, apprende che Raissa deve sposare il capo di una tribù beduina nemica. Questo è un ordine di suo fratello. Allora comprende che la sua mentalità occidentale non potrà mai accettare questa usanza arcaica. Dovrà prendere una decisione finale.