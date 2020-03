Una nuova Kim film Tv8

Tv8 manda in onda nel pomeriggio di oggi alle ore 15:45 il film tv dal titolo Una nuova Kim. Si tratta di una pellicola di produzione statunitense e di genere sentimentale. La durata è di un’ora e 30 minuti ed il formato è quello di un tv movie realizzato appositamente per il piccolo schermo.

La pellicola è visibile ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Una nuova Kim film – attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv Una nuova Kim sono: Anna Hutchison, Jonathan Patrick Moore, Gail O’Grady (Love on Ice), Costas Mandylor, Constance Marie, Tate Berney, Dorian Harewood, Dana Davis. La regia è di Bradford May.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, dove il film è stato realizzato dalla casa di produzione Larry Levinson Production. Il titolo originale è The Right Girl.

Una nuova Kim film – trama

La trama ha come protagonista la giovane Kimberly Howard (Anna Hutchison), una ragazza appartenente ad una famiglia molto agiata che non ha mai avuto problemi economici. La sua vita è sempre trascorsa in maniera invidiabile. Quando il padre muore eredita tutta la sua fortuna.

Il suo stile di vita diventa sempre più pretenzioso. Non solo, ma anche il suo atteggiamento nei confronti delle persone che la circondano rivela una mancanza di spontaneità. Insomma Kimberly non è amata. E persino sua madre Marta la rimprovera continuamente incitandola ad avere un atteggiamento molto più consono con i familiari e con gli amici.

Kimberly però sembra non ascoltare i consigli di nessuno. E continua ad avere un tenore di vita molto al di sopra delle sue possibilità. Un giorno riceve la notizia che la fortuna economica lasciatale da suo padre è stata completamente dilapidata. Insomma Kimberly non ha più un soldo. Deve così pensare alla sua sopravvivenza. Neanche la madre può aiutarla perché le sue condizioni economiche non sono delle migliori.

Il finale del film

Nella parte finale del film Kimberly ritorna nella realtà. Innanzitutto sa che deve trovarsi un lavoro. E comincia così a spulciare tra le varie inserzioni. Trova così un posto come commessa in un negozio di articoli sportivi.

Inizialmente Kimberly fa fatica ad assuefarsi al nuovo lavoro che tra l’altro ha degli orari abbastanza impegnativi. Man mano però inizia ad abituarsi grazie anche alla familiarità con cui viene accolta dal responsabile del negozio Michael (Jonathan Patrick Moore) padre di un bambino e separato dalla moglie.

Man mano che trascorrono i mesi tra Kimberly e Michael inizia a nascere un sentimento che va molto al di là dell’amicizia e della stima. I due insomma finiscono per innamorarsi. Ma per arrivare all’happy ending finale ci vuole ancora molto tempo.

Kimberly dovrà fare i conti con la ex moglie di Michael.