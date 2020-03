Ha per titolo Felicissima sera il nuovo programma condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. La data della messa in onda potrebbe essere il 25 marzo se viene confermato ufficialmente lo slittamento della serie Made in Italy la cui prima collocazione era stata individuata proprio al 25 marzo.

Felicissima sera Pio e Amedeo su Canale 5

Il programma di Pio e Amedeo era stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso luglio 2019. Ma avrebbe dovuto andare in onda su Italia 1 con il titolo Low cost. Con il trascorrere dei mesi non se ne è avuta più notizia. Fino a riemergere con il cambio di collocazione. Pio e Amedeo sono promossi sulla rete leader in prime time.

La data iniziale dell’esordio doveva essere agli inizi di maggio. La trasmissione di Pio e Amedeo avrebbe potuto prendere il posto della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda, il lunedì (salvo le due puntate dell’11 e 18 marzo previste per il mercoledì). Invece c’è stata una brusca accelerazione in avanti. E, a meno di altri spostamenti e differenti decisioni dai piani altri di Cologno Monzese, il primo appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo. Slitterebbe così la serie Made in Italy probabilmente al successivo mercoledì 22 aprile. Insomma, il palinsesto Mediaset è ancora troppo ballerino per poter dare delle certezze assolute.

Felicissima sera i contenuti

Ma quali sono i contenuti del nuovo show di Pio e Amedeo? Al momento le notizie sono poche.Dovrebbe essere un programma giocato sulla verve comica caratteristica dei due comici all’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Inizialmente, era prevista una parte anche fuori dallo studio da cui andrà in onda il programma. Ma le nuove regole televisive per evitare il diffondersi del coronavirus, potrebbero metterla a rischio.

Lo show dovrebbe avere ospiti in studio che interagiscono con i due padroni di casa creando siparietti spettacolari. Probabilmente alcuni ospiti verranno anche presi alla sprovvista dalla irruente e coinvolgente comicità dei due.

Previsti richiami al programma on the road Emigratis in onda per tre edizioni su Italia 1 con grande successo di pubblico. Ma la modalità con cui dovrebbe accadere è ancora sconosciuta. Certamente il programma è ancora in fase di elaborazione, considerato anche il cambiamento di rete che prevede un pubblico differente.

Maria De Filippi ospite della prima puntata

La prima ospite di Felicissima sera dovrebbe essere Maria De Filippi. I due comici sono stati ospiti della puntata del 29 febbraio di C’è posta per te, protagonisti di una surreale storia. In quella occasione hanno annunciato il titolo del programma ed hanno strappato alla De Filippi la promessa di tenerli a battesimo nella prima puntata del programma.