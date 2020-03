Italia ‘s got talent Finale, 6 marzo 2020. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda la Finale di Italia’s got talent. I giudici hanno selezionato i talenti, ora i concorrenti cercano di mostrare di essere unici, abili, tanto speciali da vincere. Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini hanno avuto un arduo compito e l’hanno svolto egregiamente.

Italia’s got talent Finale, 6 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia il programma. Stasera al timone troviamo Enrico Papi, che sostituisce Lodovica Comello a casa in dolce attesa.

A raccontare la fiaba che dà l’avvio il programma è proprio lei, che canta in video, per poi lasciare spazio a Papi ed ai giudici che tra coreografie futuriste, costumi, fumo e luci iniziano questa incredibile finale.

In studio non c’è il pubblico a causa dei provvedimenti per il COVID – 19. Neanche Joe Bastianich può prendere parte alla puntata purtroppo, ma a sostituirlo c’è un ospite speciale: Enrico Brignano.

Papi svela chi ha ottenuto il Golden Buzzer del pubblico. E’ Marco Miele il preferito dei telespettatori ed avrà dunque la possibilità di prendere parte alla gara.

L’emergenza COVID 19 ha avuto un’altra ripercussione sul programma: il golden buzzer di Mara, dato al World Taekwondo Demonstration Team, deve essere annullato perchè gli atleti non possono essere presenti. E’ Chico, scelto anche lui dal pubblico, a sostituirli.

Claudia Lawrence ha 94 anni, ma ha più brio e forza di una ventenne. Il suo stile è quello di Broadway, la sua eleganza è innata. Alle audition ha fatto innamorare Frank Matano a tal punto da strappargli il golden buzzer. A metà tra canto, ballo e recitazione, anche stasera la sua esibizione commuove e fa sorridere al tempo stesso.