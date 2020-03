Venerdì 6 marzo, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda Amici 19, con la conduzione di Maria De Filippi.

Nonostante varie indiscrezioni che alludevano ad un cambio di collocazione dello show, almeno per questa settimana, mantiene la sua programmazione al venerdì. Amici 19, come molte trasmissioni, andrà in onda senza pubblico.

Dopo l’eliminazione di Martina e Francesco, sono rimasti in gara i cantanti Gaia,Giulia, Jacopo e Nyv, ed i ballerini Javier, Nicolai,Talisa e Valentin. Gli ospiti sono Mahmood e Fabrizio Moro che duetteranno con i ragazzi.

Amici 19 diretta 6 marzo seconda puntata serale duetti eliminati

La conduttrice entra in studio e presenta subito i giurati dello show: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. A causa del coronavirus lo studio è vuoto ed è un’atmosfera surreale.

Maria De Filippi racconta che prima di andare in diretta si scambia telefonate con Sabrina Ferilli, la quale dice di seguire sempre Amici 19. Per metterla alla prova, una sua collaboratrice si reca sotto casa dell’attrice.

La Ferilli è incredula che ci sia la troupe televisiva della De Filippi. Maria le chiede se davvero anche questa sera la sta guardando ma la televisione è spenta. L’attrice spiega che sta cenando ma ora che ha acceso, non perderà la puntata.

Amici 19 Provvedimento disciplinare per Nicolai e Javier

Il docente Timor ha deciso di applicare un provvedimento disciplinare nei confronti di Nicolai e Javier. Ultimamente i ragazzi sono svogliati e non seguono le regole della scuola. Nelle lezioni di classico Nicolai ha fatto 3 assenze e 5 ritardi mentre Javer 1 assenza e 3 ritardi.

Per punizione Nicolai non potrà esibirsi né nel primo né nel secondo girone ed è direttamente uno dei potenziali candidati all’eliminazione. Javier invece non parteciperà solo al primo girone.

Nicolai attacca Timor perché trova ingiusto il provvedimento che gli toglie la possibilità di ballare.Timor lo accusa di arroganza e di poca professionalità.