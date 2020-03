Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 9 – 13 marzo. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni settimana 9 – 13 marzo. Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 2 marzo, è andata in onda una puntata del trono classico con Giovanna, Sara, Carlo e Daniele.

Giovanna è uscita in esterna con Sammy e Sonny, Sara con Matteo e Giovanni (entrambe sono uscite anche con Alessandro).

Tina si è indignata del fatto che Sonny sia uscito con Giovanna “tradendo” Sara. Tra le due troniste è nata una discussione. L’esterna tra Sonny e Giovanna si è svolta al centro di Roma su una Vespa; i due sembrano aver trovato un buon feeling. Sammy ha dubitato dell’alchimia tra loro, ma Giovanna ha smentito, dicendo di essere attratta da Sonny.

Uomini e donne anticipazioni – riassunto 2 marzo 2020

Sara è uscita con Alessandro. I due sono andati nel centro sportivo dove il corteggiatore gioca a pallavolo. Sara è rimasta molto colpita dal corteggiatore, che le ha regalato una rosa rossa e gli ha chiesto di invitarla a Sabaudia. Alessandro si è trovato bene con entrambe le troniste e le ha definite “persone interessanti”. Tra le due però ha affermato di preferire Sara al momento. L’esterna tra Giovanna ed Alessandro si è svolta in un locale. La tronista si è mostrata molto attratta dal corteggiatore. Sara si è ingelosita: “..e per fortuna che i muscoli non ti facevano effetto!!”.

L’esterna di Sara e Giovanni è stata molto tenera e tra i due c’è stato un avvicinamento.

L’esterna tra Giovanna e Sammy è stata sensuale, fatta di lunghi sguardi reciproci. La tronista lo ha criticato per non averla abbracciata a sufficienza e lui ha promesso di rimediare.

L’esterna tra Matteo e Sara, è stata l’occasione per parlare di tematiche importanti, quali la solitudine che la tronista prova vivendo da sola.

Uomini e donne anticipazioni – riassunto 3 marzo 2020

Ginevra è uscita in esterna sia con Carlo che con Daniele.

Cecilia è uscita con Carlo ed i due, dopo aver parlato di Daniele, si sono avvicinati abbracciandosi. Daniele ha trovato le parole spese su di lui una perdita di tempo. Si è accesa una discussione tra lui e Carlo.

Ginevra si è arrabbiata con Daniele perché si è sentita maltrattata da lui.

L’esterna tra Daniele e Pamela è stata burrascosa e si è chiusa con un litigio tra i due. Sia Pamela che Ginevra hanno dunque criticato il tronista per i suoi modi.

Daniele è uscito anche con Vanessa ed Angelica (facendo loro un “test a tavola”). Questo ha attirato le critiche di Gianni, mentre Tina l’ha difeso.

Carlo e Cecilia si sono ritrovati. Lei gli ha confessato di essere molto legata a lui e gli ha chiesto scusa. Lui è rimasto freddo, ma è apparso più sofferente che indifferente. “Me ne sono andato per non vederti così – ha detto poi in studio – ma credimi, anche io avrei voluto abbracciarti!”

In esterna con Marianna, Carlo però si è lasciato andare ed i due si sono baciati.

Uomini e donne anticipazioni – riassunto 4 marzo 2020

Gemma e Remo sono usciti insieme, ma la dama ha deciso di interrompere la frequentazione. Nel frattempo Tina ha invitato altri 4 ex corteggiatori di Gemma. Crispino ha speso belle parole nei confronti della dama e ha dichiarato che tra loro c’è stato solo un contatto telefonico. Anche Riccardo ha offerto la propria testimonianza: “Abbiamo condiviso dei bei momenti, ci sono state tenerezze e baci alla francese”.

Paolo ha affermato di essere stato più volte a Torino da Gemma e di averla baciata, ma niente di più. L’altro Paolo ha raccontato di averle presentato la figlia e di aver trascorso una giornata con lei in cui ci sarebbe stato un avvicinamento. Gemma ha smentito fermamente.

Valentina ha terminato la frequentazione con Matteo e Salvatore. Da uno non si sente attratta e dall’altro ha visto esternazioni troppo affrettate e poco veritiere a suo parere.

Uomini e donne – riassunto 5 marzo 2020

Armando e Valentina sono usciti insieme. La loro frequentazione ha scatenato l’ironia di Gianni e Tina: “E’ uscita con te perché è arrivata da poco e ancora non ti conosce…” .

Jenny ed Alessia, che sono entrambe uscite con lui in passato, lo hanno difeso dicendo che in realtà all’esterno Armando è dolce e calmo.

Alessia è stata accusata di essere finta e di essere uscita con Armando per visibilità. L’uomo si è detto dello stesso parere ed i due hanno discusso.

Sono poi tornati in studio Riccardo e Ida. La donna è tornata a dire di essere preoccupata per la mancanza di desiderio da parte di Riccardo. Maria ha ironizzato parlando di “pace dei sensi” ed ha poi chiesto a Riccardo se è vero che frequenta anche un’altra donna. Lui ha confermato. Si è accesa la discussione tra Ida e Riccardo, che hanno però poi fatto pace. “Se sto ancora qui dopo due anni è perché non è che sono innamorata…di più!” – ha detto lei, abbracciandolo e baciandolo.

Marcello e Annamaria sono usciti insieme. Il cavaliere si è detto molto coinvolto ed i due hanno deciso di uscire “in esclusiva”. Gianni ha messo in dubbio il loro legame perchè sospetta ci sia un accordo segreto tra loro. Annamaria è rimasta delusa da queste insinuazioni.

Uomini e donne – riassunto 6 marzo 2020

Si riparte dai dubbi di Gianni sul “colpo di fulmine” tra Marcello ed Annamaria e a questo proposito l’opinionista chiede prima a Marcello informazioni sulla sua casa e poi a lei cosa faccia di mestiere, ma la signora non ha nessuna intenzione di dirglielo, ritenendo la cosa una questione che appartiene alla sua vita privata e aggiungendo che non ha bisogno di nessuno che la mantenga.

Il tira e molla va avanti a lungo, Gianni insiste, Annamaria non cede, poi ecco Armando che sembra essere informato di ogni cosa giri intorno a trasmissione e partecipanti: – so che la signora sta molto bene economicamente e non ha bisogno di uomini che la mantengano…- tuttavia Gianni non si rassegna e va a farsi dire all’orecchio qualcosa da Maria che sembra essere stata informata sulla questione.

Si va avanti con Antonella e Marco “Batman” al centro dello studio per parlare della loro relazione che sembra filare col vento in poppa, tra i due ci sono stati baci “alla francese” e sembra che lei lo abbia convinto a mangiare gli arrosticini nonostante sia vegetariano. Si scopre poi che lui sentiva anche Aurora e Simonetta ma una volta iniziata la storia con Antonella, ha chiuso con le due: – non mi piace stare con due piedi in una staffa…nella vita bisogna essere seri.