Non è L’Arena torna con la puntata di questa sera, domenica 8 marzo. Massimo Giletti ospita la testimone chiave del caso Epstein che è anche la principale accusatrice del principe Andrea, Virginia Roberts Giuffre.

La donna, per la prima volta in Italia, è ospite di una trasmissione. Ed sarà al centro di una lunga un’intervista esclusiva con il giornalista e conduttore del talk show.L’appuntamento è alle 20.35 su La7.

Non è L’Arena 8 marzo – Giletti ospita Virginia Roberts Giuffre

Non è L’Arena, questa sera, è al centro di un vero e proprio scoop con la presenza di Virginia Roberts Giuffre. La donna porta la sua personale testimonianza su un caso di cronaca di cui si è interessato tutto il mondo. E che ha messo in grave difficoltà la corona inglese e la regina Elisabetta II.

Ecco i fatti accaduti: Jeffrey Edward Epstein, finanziere e imprenditore, fu arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di bambini. Questa criminosa attività avrebbe coinvolto oltre 10.000 minorenni.

Sommerso dalle innumerevoli accuse che comprendevano anche sfruttamento della prostituzione, Epstein venne trovato impiccato nella sua cella all’interno del Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Qui era detenuto in attesa del processo.

Virginia Roberts Giuffre è una delle principali accusatrici di Epstein. Dagli schermi britannici della BBC, ha lanciato le sue accuse molto pesanti. Ha svelato di essersi sentita una vera e propria schiava del sesso del finanziere.Ed ha detto che, 19 anni fa, nel 2001, Epstein le aveva intimato di avere rapporti sessuali con il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. All’epoca lei era minorenne, aveva solo 17 anni.

Il principe avrebbe approfittato di Virginia Roberts Giuffre, ben tre volte e in differenti circostanze. Andrea Windsor aveva cercato di difendersi dagli stessi schermi della BBC. Ma l’intervista si era trasformata in un vero e proprio boomerang. Dinanzi a tale situazione, Elisabetta II e l’erede al trono Carlo gli avevano imposto un clamoroso passo indietro: il ritiro dalla vita pubblica, in rappresentanza della Royal Family.

Virginia Louise Giuffre si è sempre dichiarata una sostenitrice della giustizia americana per le vittime della tratta di sesso.

È una delle sopravvissute dell’atroce tratta sessuale di minori messa in atto dal defunto finanziere. Si prevedono ulteriori dichiarazioni su Epstein, ma soprattutto sul duca di York.

Non è L’Arena altri argomenti di puntata

La puntata di Non è L’Arena dedica anche un ampio spazio alle ultime notizie sull’emergenza Coronavirus. Con ospiti in studio e collegamenti, Giletti cerca di fare una ulteriore riflessione su quanto sta accadendo in Italia e non solo.

Inoltre è previsto un altro segmento con Vito Panzironi.