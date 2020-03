Con l’hashtag #IoRestoACasa molti Vip invitano a non uscire per contenere l’emergenza coronavirus. L’invito viene rivolto ovunque, sia sui social sia nei principali programmi televisivi. Oramai si cerca di tutto per bloccare il contagio e far capire soprattutto ai giovani che devono rispettare le regole.

Emergenza coronavirus Vip come Fiorello invitano a stare a casa

Il trend è iniziato a crescere e diffondersi in rete soprattutto nella giornata di ieri. Era stato Amadeus il primo testimonial di uno spot televisivo in cui spronava il pubblico e quindi gli italiani tutti, a seguire le norme igieniche per contenere il dilagare dell’infezione. Prima, tra tutte, la semplice operazione di lavare le mani con frequenza e in maniera particolare, come veniva spiegato.

Dopo essere stato trasmesso insistentemente sulle reti di viale Mazzini, ieri, il livello di pericolosità del contagio sembrava essere aumentato esponenzialmente. Quindi c’era qualcos’altro da fare per convincere gli italiani, soprattutto i giovani, a restare a casa.

E così, dai propri profili social è arrivato Rosario Fiorello, seguito, subito dopo, da altri personaggi. E tra questi Antonella Clerici, Maria Grazia Cucinotta, Cristiana Capotondi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Francesco Montanari, Jovanotti. E ancora una volta Amadeus.

Tutti a lodare quanto sia gratificante restare in casa di questi tempi. Tutti a rendere virale l’hashtag #IoRestoACasa.

Nel messaggio di Amadeus, mentre il conduttore parla, si sente la voce di un bambino che chiama “papà”. E Amadeus, subito risponde di essere pronto ad aiutare il bambino a fare i compiti, a giocare, a vedere la tv e tanto altro.

Stesso discorso ha fatto Antonella Clerici sul suo profilo Twitter. Anche lei invoglia a restare a casa. E racconta quanto ha fatto lei tra le mura domestiche. Ha cucinato una torta di mele con la figlia Maelle, ha fatto una pizza, è stata molto tempo con la sua bambina aiutandola nei compiti. E poi ne approfitta per leggere, seguire qualche serie tv che non si ha mai il tempo di vedere. State a casa, invita la conduttrice.

I consigli di Fiorello

E poi ci sono i consigli di Rosario Fiorello, sempre sul suo profilo Twitter. Ancora un invito a restare a casa, magari a sprofondare comodamente sul divano leggendo un buon libro oppure seguendo una serie tv. Ma ci sono tante altre incombenze a cui potersi finalmente dedicare, suggerisce lo show man siciliano con leggerezza e ironia. Proprio come sta facendo lui in questi giorni particolari.

Il numero di personaggi famosi che si rivolge agli italiani in questo modo aumenta in maniera esponenziale. E questo spinge ad una riflessione drammatica. C’è bisogno del personaggi noti per convincere i giovani della drammaticità del momento che stiamo vivendo?