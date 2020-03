Tv8 manda in onda nel daytime pomeridiano il film tv dal titolo Una relazione mortale. L’appuntamento è alle 14:10 sul canale 8 del digitale terrestre e al numero 508 per la fruizione in alta definizione.

Il film ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere thriller con situazioni molto delicate e ansiogene. Per questi motivi se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto.

Una relazione mortale film – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie Una relazione mortale è composto dai seguenti attori: Kari Wuhrer, Adam Huss, Felisha Cooper, Jean Louise O’Sullivan, Meredith Thomas, Kathryn Schneider, Stephanie Dauman, Kim Piazza. La regia è di Fred Olen Ray (L’uomo che non avrei mai dovuto amare).

La produzione è statunitense ed è datata 2018. La pellicola è andata in onda per la prima volta su Tv8 il 5 settembre 2019. Il titolo originale è Fiancé Killer.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti ed in parte in Messico.

Una relazione mortale – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Nicole (Kari Wuhrer) e Cameron (Felisha Cooper). Le due sono madre e figlia e sono molto legate tra di loro. Cameron si reca in Messico per una vacanza. Quando torna presenta alla madre il giovane Brent (Adam Huss) con il quale si è fidanzata.

La signora Nicole rimane meravigliata di questo legame della figlia e, già al primo impatto, comincia a dubitare della serietà delle intenzioni di Brent. In effetti la signora Nicole ha ragione.

Infatti c’è un mistero molto preoccupare dietro l’incessante richiesta di Brent Holvik di voler sposare Cameron. La verità è la seguente: Brent è fidanzato con la giovane Lexi, ossessionata dal desiderio di diventare ricca e avere un tenore di vita molto alto.

Qualche tempo prima, spulciando sui social media, Lexi aveva scoperto che Cameron sarebbe stata la ricevente di un fondo fiduciario di 3 milioni di dollari. La somma sarebbe entrata in suo possesso ufficialmente soltanto al compimento del venticinquesimo anno di età.

Lexi allora aveva ideato un piano diabolico per ottenere l’eredità di Cameron. In tale piano aveva ingaggiato il suo amante Brent. Il compito sarebbe stato di sedurre Cameron e di farla innamorare di lui.

Il finale del film

In effetti il piano comincia a funzionare. E Cameron cede al fascino di Brent mentre i due si trovavano in vacanza. È proprio in Messico che Brent ha fatto in modo di incontrarla e di iniziare un corteggiamento serrato.

Nicole inizia a fare delle indagini e scopre che Brent aveva un legame sentimentale con Lexi.

Quando Nicole fa capire alla figlia di avere dei sospetti, Brent si affretta a scacciarli dalla mente di Cameron. Il risultato però è che la giovane donna si allontana dalla madre.

Nel frattempo Lexi diventa gelosa di Brent. Ha capito che il ragazzo si sta avvicinando sempre di più a Cameron.

Il telespettatore viene poi a sapere come avrebbe dovuto funzionare il piano di Lexi per uccidere Cameron. Si sarebbe servita dell’allergia di Cameron alle arachidi, particolare di cui era venuta a conoscenza. Il piano prevedeva di portarla in un ristorante e farle mangiare dei cupcake serviti con olio di arachidi. In questo modo la colpa sarebbe ricaduta sul personale della ristorazione.

La trama riserva ancora degli altri colpi di scena. Possiamo però anticiparvi che Brent ad un certo momento si mostra indisponibile a seguire fino in fondo il piano diabolico di Lexi.