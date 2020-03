Il Paradiso delle signore torna oggi, 9 marzo con nuove dinamiche tra i protagonisti. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15.40, subito dopo Vieni da me di Caterina Balivo. L’attenzione, in queste puntate, è puntata soprattutto sul nuovo rapporto che si è instaurato tra Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Angela Barbieri (Alessia Debandi). Ecco le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 9 marzo – Angela tenta il suicidio

Nelle prime immagini della puntata, Riccardo riesce a salvare la vita ad Angela che ha tentato il suicidio. Per fortuna la giovane si riprende ma chiede insistentemente al giovane Guarnieri di mantenere il segreto di quel suo gesto inconsulto.

Marcello Barbieri, però, continua a disapprovare che la sorella frequenti il giovane Guarnieri.

Al Paradiso delle Signore, intanto, sta per arrivare un elemento a sorpresa della collezione primavera-estate: il bikini.Si tratta di un nuovo costume da bagno che suscita, però, reazioni discordanti. Da una parte Marta e Vittorio devono fare i conti con la moralità inflessibile della loro sarta, Agnese Amato. Dall’altroi due coniugi contano sulla approvazione delle loro clienti.

Intanto Gabriella e Salvatore non riescono a ritrovare il loro amore. Sono in una situazione di dissidio e il loro rapporto inizia a incrinarsi. Angela e Riccardo, invece, sono sempre più vicini e, per staccare da tutto, si rifugiano nella villa in Liguria.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.