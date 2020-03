Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella La5

La5 manda in onda questa sera il tv movie Per amore di una sorella che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free Mediaset. Il film è di genere drammatico, è una produzione tedesca del 2018. La prima volta che è andato in onda risale al febbraio 2019 sempre su La5.

Rosamunde Pilcher: Per amore di una sorella – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv Per amore di una sorella del ciclo Rosamunde Pilcher sono: Maxi Warwel (La leggenda delle gru), Florian Odendahl, Roman Knizka, Götz Schubert, Carin C. Tietze, Kim-Sarah Brandts, Thamara Barth, Kieran Stuart. La regia è di Stefan Bartman.

Le riprese si sono svolte in parte in Germania, in parte a Bristol in Inghilterra, cittadina sul fiume Avon. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Geerbtes Glück. La durata del film è di un’ora e trenta minuti. Ricordiamo che Rosamunde Pilcher è una scrittrice dai cu romanzi sono stati tratti moltissimi tv-movie che hanno fatto il giro del mondo.

Rosamunde Pilcher: Per amore di una sorella – trama

La trama del film Per amore di una sorella ha come protagonista Nelly Stewart (Maxi Warwel), una ambiziosa giovane atleta di scherma molto brava nella sua disciplina. Nelly si sta allenando perché ha saputo che esiste la possibilità di prendere parte ai giochi olimpici. Ad incoraggiarla è soprattutto il suo capo Patrick (Roman Knizka).

Patrick però non è soltanto interessato alla carriera professionale di Nelly, ma comincia a nutrire verso la giovane una certa attrazione. Intanto Nelly Stewart ha saputo la notizia che dovrà fare la testimone di nozze a sua sorella Eve che si sposa con Bill.

Nelly comincia a prepararsi per la cerimonia. Ed è proprio durante il pranzo di nozze che incontra Leo, il migliore amico dello sposo Bill del quale è stato anche testimone di nozze.

Il matrimonio di Eve e Bill procede felicemente. E un anno dopo Eve dà alla luce il piccolo Jamie. Eve sceglie come madrina e padrino di battesimo proprio Nelly e Leo.

Il finale del film

Mentre ci si sta preparando per il battesimo, un tragico destino sconvolge la vita di tutti. Bill e Eve rimangono infatti vittime di un incidente. Viaggiavano con la loro auto quando sono stati investiti. Bill purtroppo perde la vita, il piccolo Jamie resta fortunatamente illeso, mentre Eve si trova in gravi condizioni e viene messa in coma farmacologico.

Non c’è nessuno dunque a prendersi cura del piccolo Jamie. Nella speranza che almeno Eve possa riprendersi rapidamente, Nelly e Leo decidono di prendersi cura del piccolo. Naturalmente per rappresentare una coppia per il bambino, decidono momentaneamente di vivere insieme.

La vita in comune stravolge completamente i piani di ognuno dei due. E alla fine, quando hanno compreso che il bambino oramai li considera dei veri genitori, prendono una decisione che cambierà ancora ulteriormente la loro vita.