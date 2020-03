Mercoledì 11 marzo, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di GF Vip 4. Alfonso Signorini, bloccato a Milano per l’emergenza Coronavirus ha deciso di continuare ad andare in onda e lo farà da solo dagli studi di Cologno Monzese.

Gli opinionisti, Pupo e Wanda Nara, hanno deciso di non partecipare e di rimanere a casa con le rispettive famiglie. Molti inquilini, aggiornati sulle ultime notizie sul Coronavirus, stanno valutando di abbandonare il reality. Attualmente il televoto è aperto tra Fabio Testi, Asia e Sara.

GF Vip 4 diretta 11 marzo Signorini conduce da Milano senza gli opinionisti