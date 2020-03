Rapita film Tv8

Tv8 manda in onda nel pomeriggio di oggi il film tv dal titolo Rapita. L’appuntamento è alle 14:15 sul canale 8 del digitale terrestre è al numero 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola realizzata appositamente per il piccolo schermo è di produzione canadese. È di genere thriller con molte scene adrenaliniche che ne consigliano la visione ad un pubblico adulto. Il film infatti punta l’attenzione su alcuni atteggiamenti ossessivi e di stalking che caratterizzano i personaggi.

Rapita film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Rapita sono:

Courtney Ford ( Murder in the first ) – Jessica Crowder

( ) – Jessica Crowder Shaun Benson – Simon

– Simon Andrew W. Walker – Evan Crowder

– Evan Crowder Rachel Wilson – Robin Simmons

– Robin Simmons Troy Blundell – Tyler Haynes

– Tyler Haynes Jesse Camacho – Oscar Garrett

– Oscar Garrett Matt Enos – Burglar

– Burglar Randy Tilman – Voce fuori campo analista

La regia è di Michel Poulette. La pellicola è andata in onda l’ultima volta lo scorso 19 luglio 2019 sempre su Tv8. Il titolo originale è Kept Woman. Le riprese si sono svolte a Montreal la più grande città della provincia canadese del Quebec situata su un’isola del fiume San Lorenzo.

Rapita – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonisti Jessica e il suo fidanzato Evan. I due si sono da poco trasferiti dalla città in una tranquilla strada di periferia. Sono riusciti ad affittare una casa che corrispondeva perfettamente all’appartamento dei loro sogni.

Poco dopo Jessica incontra il nuovo vicino di casa Simon. Si tratta di un uomo apparentemente gentile ed affabile e dall’aspetto molto amichevole. Qualche giorno dopo però Jessica lo scopre in un atteggiamento molto singolare che le ispira sospetti. Tra l’altro Jessica si rende conto che l’uomo le ha detto parecchie bugie.

Comincia così ad osservarlo discretamente da lontano. Jessica però non ha compreso il pericolo che Simon rappresenta per lei. Un giorno infatti, con un pretesto banale, Simon riesce ad attirare Jessica nella sua casa. A questo punto la imprigiona in un bunker segreto di cui non era a conoscenza nessuno.

Quando la giovane donna viene trascinata nel bunker, si rende conto che tutte le pareti sono meticolosamente decorate in uno stile anni ’50.

Il finale del film

Nella parte finale del film Jessica incontra nel bunker un’altra donna Robin. Viene così a sapere che anche lei è tenuta prigioniera da Simon già da lunghi anni. L’uomo ha fatto su di lei un vero e proprio lavaggio del cervello trasformandola in una schiava obbediente e una fedele compagna. È questo il destino che è riservato anche a Jessica.

Ma la giovane donna non si rassegna e comincia ad escogitare un piano per sfuggire alla prigione del suo aguzzino.

Alcune curiosità

Innanzitutto i personaggi di Jessica e Evan non solo sono fidanzati ma hanno anche lo stesso cognome Crowder. I telespettatori più attenti possono notare che la bottiglia di vino regalata da Simon a Jessica ed al suo fidanzato è di marca Chateau Poulette in onore proprio del regista che si chiama Michel Poulette.