Stasera in Tv giovedì 12 marzo 2020. Su Rai 1 va in onda la nona puntata di Don Matteo 12. Italia 1, al posto de Le Iene Show, sospeso per un caso di Coronavirus, trasmette il film Alice attraverso lo specchio.

Stasera in Tv giovedì 12 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, la nona puntata della fiction Don Matteo 12. Interpretata da Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Nell’episodio “Non desiderare la donna d’altri”, testimone di un tentato femminicidio, Don Matteo interverrà per mettere in salvo la vittima. La donna rischia di bruciare viva in un incendio, ma il tempestivo aiuto del sacerdote scongiura il peggio.

Su Rai 3, alle 21.20, il varietà In arte…Gianna. Rivediamo lo speciale di Pino Strabioli dedicato a Gianna Nannini. L’artista si racconta partendo dalla sua infanzia, la famiglia, gli affetti ed i momenti più importanti della sua carriera attraverso le canzoni, le interviste e i videoclip.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del nostro Paese raccontata dai suoi protagonisti. Non mancheranno gli aggiornamenti sul livello di contagiati e guariti dal Coronavirus.

Stasera in Tv giovedì 12 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film d’azione del 2018, Il giustiziere della notte. Con Bruce Willis. Dopo che tre teppisti sono entrati in casa sua, uccidendo la moglie e ferendo gravemente la figlia, il dottor Paul Kersey, non accetta la lentezza e l’inefficienza delle indagini. E decide di vendicarsi per trovare e punire chi gli ha rovinato l’esistenza.

Su Canale 5 , alle 21.25, il film commedia del 2016, Non si ruba a casa dei ladri. Con Vincenzo Salemme. L’imprenditore Antonio perde un appalto e finisce a fare il domestico per il faccendiere Simone. Quando scopre che è proprio lui la causa dei suoi problemi, Antonio decide di vendicarsi: mette insieme una banda di non professionisti a loro volta truffati.

Su Italia 1, alle 21.25, il film fantastico del 2016, Alice Attraverso lo specchio. Con Jhonny Depp. Dopo aver fatto ritorno nel Sottomondo, Alice riceve un’altra missione dalla Regina Bianca: tornare indietro nel tempo per salvare la famiglia del Cappellaio Matto.

I film 20 Mediaset Iris Paramount Cine34

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film di fantascienza del 1995, Jhonny Mnemonic. Con Keanu Reeves. Un corriere informatico ha nel suo cervello un’overdose di informazioni: deve assolutamente liberarsene in 24 ore ma un’organizzatrice criminale è sulle sue tracce.

Su Iris , alle 21.00, il film d’azione del 2002, The Bourne identity. Con Matt Damon. Un uomo gravemente ferito e colpito da una totale amnesia viene salvato da un peschereggio al largo di Marsiglia.Ristabilitosi, scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer al servizio della CIA.

Su Paramount Channel , alle 21.00, il film commedia del 2001, Chef. Con Jean Reno. Jacky Bonnot ha molto talento in cucina e sogna di gestire un ristorante. La cose cambieranno quando incontrerà Alexandre Lagarde, famoso Chef pluripremiato.

Su Cine 34 , alle 21.00, il film di commedia del 1981, Scusate il ritardo. Con Massimo Troisi e Giuliana De Sio. Vincenzo, giovane disoccupato, vive alle spalle della madre, della sorella e del fratello. Le sue giornate si dividono tra i pianti dell’amico Tonino e le confidenze della nevrotica Anna.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film commedia del 2018, Ocean’s 8. Con Sandra Bullock. Una banda di donne, truffatrici professioniste capitanate dall’astuta Debbie Ocean, progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell’annuale Met Gala di New York, un raduno di stelle e personaggi celebri.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film azione del 2011, Colombiana.Con Zoe Saldana. Il film è incentrato su Cataleya Restrepo che all’età di 10 anni assiste al brutale omicidio dei genitori da parte di un signore della droga colombiano, Don Luis. Cataleya riesce ad evitare le pallottole dell’assassino e raggiunge Chicago, dove vive suo zio Emilio, anche lui un gangster

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2002,8 mile. Con Eminem. Un giovane bianco di Detroit, nonostante i molti ostacoli, raggiunge il successo e diventa un rapper famoso.

Stasera in Tv giovedì 12 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di commedia del 2018, Malati di sesso. Con Francesco Appoloni. Giacomo e Giovanna condividono lo stesso analista e lo stesso problema: fanno sesso con chiunque.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film di commedia del 2010, Mr Nice. Con Rhys Ifans. La vera storia di Howard Marks, il più celebre spacciatore di droga nella storia inglese. Catturato dalla DEA, fu condannato a 25 anni di reclusione e rilasciato sulla parola nel 1995.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2013, Ritorno all’isola di Nim. Con Bindi Irwin. La giovane Nim scopre che alcuni imprenditori edili vogliono acquistare l’isola per edificare un resort. Con l’aiuto di Edmund,un amico scappato da casa, cercherà di fermarli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film azione del 2017, Le ultime 24 ore. Con Ethan Hawke. Travis, agente speciale, viene ucciso da un spia che avrebbe dovuto eliminare. Ma ha tempo per vendicarsi perchè un intervento chirurgico all’avanguardia lo rimette in vita per 24 ore.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2016, Conspiracy. Con Josh Duhamel. L’ambizioso avvocato Ben Cahill si ritrova coinvolto nella rivalità tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams,socio dello studio legale dove lavora.