Coronavirus chiudono altri programmi: ecco quali sono

Le reti Rai, Mediaset e Sky chiudono altri programmi per l’emergenza coronavirus. Le nuove disposizioni che sono state emanate dal governo, hanno spinto le reti generaliste, digitali e satellitari a prendere la drastica decisione di sospendere momentaneamente altri programmi.

Coronavirus chiudono altri programmi: ecco i provvedimenti della Rai

Dopo aver sospeso Porta a Porta, la Rai ha preso altre decisioni in seguito all’emergenza coronavirus. Intanto c’è da registrare l’interruzione delle registrazioni di Detto Fatto. Il factual di Rai 2, condotto nel daytime pomeridiano da Bianca Guaccero, è stato bloccato. Infatti si è scoperto che una truccatrice dello staff del programma è risultata positiva al tampone per il coronavirus.

Il centro di produzione milanese utilizzato per le riprese del programma potrebbe addirittura essere chiuso. E, già da oggi, Rai 2 propone al posto di Detto Fatto il film dal titolo La mia pazza avventura nella giungla. Ricordiamo che già da qualche giorno Bianca Guaccero era assente dal programma perché affetta da gastroenterite.

Sospese anche le registrazioni di Soliti ignoti – il ritorno. Il game condotto da Amadeus nella fascia dell’access prime time di Rai 1 andrà in onda fin quando non saranno state esaurite tutte le puntate attualmente a disposizione. Poi via alle repliche.

L’Eredità ha dovuto fare a meno delle quattro professoresse che hanno deciso di rimanere a casa. I telespettatori vedranno il cambiamento tra qualche giorno. A rischio anche le future registrazioni.

Coronavirus chiudono altri programmi: ecco i provvedimenti di Mediaset

Recente è la decisione dell’azienda di Cologno Monzese di sospendere i programmi sportivi di approfondimento. Chiudono Pressing Serie A in onda su Rete 4 e Tiki Taka su Italia 1. Prosegue invece regolarmente l’informazione sportiva nei Tg e nel notiziario quotidiano SportMediaset. La data prevista per il ritorno in video potrebbe essere il 3 aprile, salvo ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che Mediaset aveva già sospeso in via cautelare Le Iene Show su Italia 1. Successivamente Quarta Repubblica e CR4 la Repubblica delle donne su Rete 4. Canale 5 aveva dovuto privarsi di Domenica Live e del programma del daytime del sabato Verissimo.

I programmi bloccati da NOVE e Sky

Anche il canale NOVE ha preferito bloccare nella giornata di ieri mercoledì 11 marzo la puntata de L’assedio. La conduttrice Daria Bignardi sul suo profilo Facebook ha spiegato che il personale impiegato per la messa in onda della puntata era abbastanza numeroso e non c’era la sicurezza dell’esclusione del contagio. Per questo il programma è sospeso fino a quando l’emergenza non sarà, speriamo, superata.

SkySport24 invece ha bloccato momentaneamente i programmi in diretta. La motivazione data dai responsabili Sky è la necessità di rispettare le norme di sicurezza ed effettuare dei lavori di sanificazione negli studi. Quindi tutte le notizie sono affidate ai siti web dei canali sportivi della piattaforma satellitare.