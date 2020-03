Con tutto il mio cuore film Tv8

Tv 8 trasmette nel day time pomeridiano il film tv dal titolo Con tutto il mio cuore. L’appuntamento è alle 15.40 sul canale 8 del digitale terrestre. La pellicola è di genere sentimentale, una romantic – comedy di produzione canadese. La durata è di un’ora e trenta minuti. Il titolo originale è All of My Heart: Inn Love. Si tratta del seguito di un altro film il cui titolo è All of My Heart.

Con tutto il mio cuore film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compaiono nel cast del tv movie Con tutto il mio cuore sono: Lacey Chabert (Family for Christmas), Brennan Elliott, Heather Doerksen, Daniel Cudmore, Edward Asner, Drew Ray Tanner, Barbara Pollard, Lara Gilchrist. La regia è di Terry Ingram.

Le riprese si sono svolte a Vancouver, vivace porto della British Columbia, tra i centri più popolati e multiculturali del Canada. La città ospita molti set cinematografici e televisivi proprio per la bellezza della sua posizione.Ed è proprio il fascino dei paesaggi che rappresenta il valore aggiunto della pellicola. Ma alcune scene si sono svolte anche negli Stati Uniti, soprattutto nella contea di Bucks, nello Stato della Pennsylvania.

Questo è il terzo film che i due protagonisti, Brennan Elliott e Lacey Chabert, interpretano insieme.

Con tutto il mio cuore – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Jenny e Brian, inizialmente due perfetti sconosciuti. I due, all’insaputa l’uno dell’altro, hanno ereditato, un bed and breakfast. La persona che ha fatto loro questo importante lascito ha avuto le sue ragioni che i telespettatori conoscono man mano che la storia avanza.

Jenny e Brian sono diversi l’uno dall’altra. Ognuno è inserito in un mondo talmente particolare e differente da quello dell’altro, che mai avrebbero immaginato di potersi innamorare. Intanto decidono di ristrutturare il bed and breackfast e danno inizio ai lavori che durano parecchio tempo. Jenny, soprattutto, desidera che tutto sia perfetto e si sta impegnando al massimo per raggiungere l’obiettivo.

Il finale del film

Nella parte finale del film, i due protagonisti devono confrontarsi con una brutta realtà. Infatti, alla vigilia della riapertura del loro locale, una violenta tempesta colpisce la contea di Bucks. I danni sono molti e i due vengono presi da un grande scoramento che li porta a reagire differentemente.

Mentre Brian decide di tornare a Wall Street per occuparsi dei loro fondi, Jenny sceglie di non arrendersi. E fa di tutto affinché l’inaugurazione non subisca ritardi.