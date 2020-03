Oggi, 13 marzo 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. Tra ospiti stellari e giurati d’eccezione, i giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore.

Amici 19 – il Serale, 13 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. Stasera Christian De Sica sostituirà Loredana Bertè, che è bloccata a Milano. Maria manda in onda un video che mostra le crisi avute da Nyv durante la settimana. La ragazza, in preda all’ansia, ha pensato più volte di abbandonare il programma ed ha persino fatto le valigie per andarsene. Dopo qualche ora è tornata, ma non è riuscita a superare il momento di difficoltà.

Stasera i Professori si esprimono sull’accaduto. “E’ da lì che devi ripartire per tenerti quel posto. Sei un grande casino. Vai, torni, vai di nuovo. E’ una mancanza di rispetto e di equità nei confronti dei tuoi compagni” – le dice Rudy, spiegandole che la commissione ha deciso di mandarla direttamente a rischio eliminazione.

“Ho chiesto scusa ai miei compagni. Non è stata una mancanza di rispetto, ma un momento di profonda fragilità” – risponde Nyv.

Vanessa Incontrada e Christian De Sica la confortano. “Tutti abbiamo paura. Chi fa questo mestiere è un bambino” – dice De Sica. Nyv spiega che la sua è solo paura di deludere.

La prima ad esibirsi è Gaia, che canta “Master Blaster”. Gabry Ponte apprezza molto la performance. Subito dopo Valentin e Nicolai si sfidano in una comparata richiesta da Vanessa. I due ballerini interpretano una coreografia basata sulla storia del film “Titanic”.

Giulia ha vissuto dei momenti difficili in questa settimana. Dopo l’uscita di Francesco, la ragazza si sente senza punti di riferimenti, sola. Anche stasera è profondamente commossa e canta “Salvami”. L’emozione inficia parzialmente l’esibizione, ma è comunque molto intensa. Jacopo canta “Photograph”.

Amici 19, verdetto della prima manche e rischio eliminazione

Maria svela la classifica, il 5° classificato è proprio Jacopo. Il cantante è provvisoriamente eliminato e scoppia a piangere. “E’ strano vederti così” – commenta Maria. “Nascondo le mie paure, non voglio che si vedano. Potevo fare meglio. Sono molto autocritico nei miei confronti, potevo fare molto meglio. Mi dispiacerebbe andarmene. Mi piace stare qua, perchè mi sveglio ogni giorno facendo quello che amo” – dice lui.

E’ il momento di Amici Prof. Entrano Albano e Romina, che cantano insieme ai professori uno dei loro storici brani “Sharazan”. Con estrema autoironia i “mentori” della scuola di Amici si mettono in gioco cantando… e stonando!

Maria decide che il peggiore della prova è stato Rudy. Il professore tenta di replicare, ma la De Filippi dice che a scegliere è stato Jacopo. “Non mi sei sembrato a livello del serale, eri più da casting” – commenta giocosamente il ragazzo, facendo da spalla alla presentatrice.

La seconda prova vede Timor e Rudy alle prese con YMCA ed altri balli di gruppo. I due devono riprodurre le coreografie ballate da Francesca. Stavolta sotto la doccia finisce Timor, che però invece che dall’acqua ghiacciata è ricoperto da petali di fiori.

Amici 19, inizia la seconda manche

Tutti gli allievi si esibiscono, il primo in classifica passerà direttamente alla prossima puntata. Valentin balla un passo a due. Gaia canta il suo inedito in portoghese “Chega”. Vediamo un confessionale in cui la ragazza parla della sua esperienza ad X Factor ed esterna le sue paure. Secondo Vanessa le critiche della Bertè hanno fortificato la giovane cantante e l’hanno aiutata ad esprimersi.

Maria manda in onda un filmato che mostra l’atteggiamento indisponente di Nicolai nei confronti dei suoi compagni. Dagli altri ragazzi il ballerino è accusato di poca umiltà. A sorpresa Rudy lo difende: “E’ in un covo di serpi”. Davanti alla sua affermazione Anna Pettinelli proprio non ci sta.

Nicolai balla un quadro di Giuliano Peparini, modificato con le dovute accortezze per rispettare le regole anti-contagio. Nicolai e la partner ballano separati da un vetro.

Tocca poi a Giulia, che canta il suo inedito “Domeniche di maggio”. Dopo l’esibizione di Javier, scopriamo che è proprio lui a contendersi il primo posto con Nicolai.

La prova decisiva è una comparata interpretativa. Dopo essersi esibiti i due ballerini si confrontano sull’interpretazione del pezzo. “L’interpretazione di un pezzo si studia prima, non si fa a caso” – afferma Javier. “Sono un artista. A parte la tecnica, che anche i più grandi a volte hanno sbagliato, sono un artista. Voglio dire una cosa a Timor: non sono perfetto, ma sono felice di essere chi sono” – dice Nicolai.

“Tu vivi nel tuo mondo. Non c’è spazio nel tuo cervello per un miglioramento. Parli troppo e ascolti poco” – risponde Timor.

Nicolai è convintissimo di essere lui il preferito della giuria. Scende la maglia ed è effettivamente lui ad avere la possibilità di passare alla prossima puntata. Maria manda in onda un dolce videomessaggio della mamma di Nicolai.

Javier ringrazia tutti ed afferma di volersene andare. “E’ ingiusto. Me ne vado via” – dice il ballerino. Vanessa Incontrada cerca di parlarci e gli parla in spagnolo.

Javier è molto sicuro nella sua protesta ed è sostenuto da Timor ed Alessandra Celentano.

“Adesso la danza sembra che sia solo emozione. Avete votato male” – protesta la maestra. Javier lancia il microfono ed esce dallo studio.

“Non sei autorizzata a dire ad un ragazzo che ha un evidente stato di agitazione che ha ragione. E’ legittimo che la giuria abbia deciso che è più bravo Nicolai. Javier deve accettare il risultato, il parere della giuria” – commenta Maria rivolgendosi ad Alessandra.

“Questo è il risultato di una giuria che non è del mestiere” – controbatte la Celentano. Tra la presentatrice e la maestra si accende una discussione. “Non capisco cosa fai ad Amici e perchè non dirigi la Scala. Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo” – chiosa la De Filippi.

“Noi votiamo in base a ciò che vediamo, possiamo anche sbagliarci, fa parte del gioco” – dice Gabry Ponte.

Anche Cannito si scontra con la Celentano e volano parole grosse. Cannito mette in dubbio la carriera della maestra e la Celentano definisce “incompetente” Cannito.

Maria trova che Javier non abbia avuto un comportamento professionale, non si deve abbandonare lo studio:“La fragilità non va supportata. Anche Nyv nella sua crisi se ne sarebbe andata se fosse stata istigata e supportata. Tu che sai tutto Alessandra, ora Javier rientra e cosa fa?”

Torna Javier e parla con Giuliano Peparini. “Non è giusto il giudizio che c’è stato stasera. Secondo me hai ballato molto meglio di Nicolai stasera. Anche se non è giusto, perchè loro vanno a sensazione e invece noi conoscendo la tecnica lo riconosciamo, questo è un giudizio, nella vita piacerai o non piacerai. Tu diventerai un grandissimo primo ballerino e ne sono sicuro, ci metto la mano sul fuoco. Ma questo comportamento non va bene, non ti assomiglia. Quando lavori con me sei diverso, non mostrare questa parte di te, tu sei dolce, preciso e lavori anche quando stai male”.

“Posso aver sbagliato nel giudizio. Tu però ti devi fare una corazza nei confronti di quello che ti dicono le persone. Non hai deciso di lavorare in banca, hai deciso di metterti in gioco” – commenta Gabry Ponte.

“A me farebbe piacere che tu stessi qui e ballassi. E’ un momento che puoi tranquillamente superare. Ogni tanto a te ti parte e la soluzione che trovi è buttare tutto via, ma perchè?” – gli dice Maria, che lo sprona a lottare e ad affrontare la situazione.

“Sono un incompetente, sono uno del pubblico, ma fallo per me e continua a ballare. Io ho votato per te, mi hai colpito moltissimo. Io ho detto ‘mi piace più Javier'” – lo prega De Sica. Anche la Incontrada cerca di convincerlo a restare.

Javier piange, ma si siede e decide di continuare la gara.