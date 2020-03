Amore tra i rami Rai 2

Rai 2 trasmette domenica pomeriggio il film tv dal titolo Amore tra i rami. L’appuntamento è alle ore 15.00 con la pellicola che arriva per la prima volta in Italia. Infatti Amore tra i rami è andata in onda solo su Rsi La1, la principale rete svizzera in lingua italiana. La storia raccontata contiene ingredienti sentimentali mescolati a tematiche ecologiste con una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

La realizzazione del film tv è una coproduzione tra Stati Uniti con la Hollmark channel e il Canada. La durata è di un’ora e trenta minuti. Il titolo originale è Love on a Limb.

Amore tra i rami – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del film tv Amore tra i rami sono: Ashley Williams (Natale a Evergreen), Trevor Donovan, Marilu Henner, Jefferson Brown, Grace Gordon, Krista Morin, Rhona Shekter, Ron Lea, Helena-Alexis Seymour. La regia è di Mel Damski.

Le riprese si sono svolte prevalentemente ad Almonte, in Canada, una cittadina che si trova a 50 km sudovest da Ottawa.

Amore tra i rami – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Aimie Roarke, una giovane donna molto impegnata nel sociale e sempre in cerca di una buona causa per la quale combattere.

Il carattere di Aimie è anche molto impetuoso e non conosce mezze misure. Quando sa che c’è un obiettivo da raggiungere, non risparmia mai le sue energie. E le sue battaglie all’insegna dell’altruismo e del bene collettivo, sono anche estremamente plateali.

Un giorno viene a sapere che, nella cittadina in cui è nata ed ha trascorso la sua infanzia, deve essere abbattuta la vecchia quercia secolare alla quale è sempre stata molto affezionata. Quell’albero ha accompagnato gli eventi principali della sua esistenza. Ha rappresentato per lei un punto di riferimento. E con la sua maestosa presenza ha scandito i suoi primi amori adolescenziali.

Decide così di salvarla. Ha trovato un’ottima causa per la quale battersi e che la interessa personalmente.

Il finale del film

Nella parte finale del film, il sindaco della sua ex cittadina, convoca Kyle Sorenson, un affascinante forestale per l’abbattimento della quercia. Quando si rende conto che, purtroppo, il suo amato albero sta per scomparire lasciando un vuoto, non solo nella piazza, ma anche nel suo cuore, Aimie mette in atto la sua protesta. Si incatena alla quercia. E quando si avvicina il forestale, nel tentativo di dissuaderla, la giovane, si intestardisce ancora di più Dopo alcuni tentativi falliti il rapporto tra la giovane e il forestale è all’insegna di insulti reciproci.

Subito dopo ecco che Aimie, addirittura sale sull’albero. Se sarà abbattuto, la sua incolumità sarà a rischio.

Lentamente Kyle si rende conto della testardaggine della giovane. E, nel tentativo di farla desistere, inizia a trascorrere sempre più tempo con lei. Alla fine i due si innamorano. E, forse, quella quercia secolare potrà ancora assistere alla felicità di Aimie.