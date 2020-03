Rai 2 domenica alle 18:05, trasmette il film tv dal titolo Una casa e tanti guai. Si tratta di una commedia sentimentale piena di continui colpi di scena, dai ritmi abbastanza caotici. Al centro il desiderio di una coppia di poter abitare, finalmente, nella casa da tempo desiderata. La visione è adatta ad un pubblico trasversale che comprende anche la presenza di minori. La pellicola è una produzione tedesca, ha la durata di un’ora e mezza. Il titolo originale è Handwerker und andere Katastrophen.

Una casa e tanti guai film – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv movie Una casa e tanti guai è composto dagli attori: Tanja Wedhorn (L’isola di Katharina), Oliver Mommsen, Leopold Schill, Gundi Ellert, Jürgen Tarrach, Ursela Monn, Dietrich Hollinderbäumer, Peter Sattmann. La regia è di Matthias Steurer.

Le riprese si sono svolte tutte in Germania, in particolare nella città di Berlino dove si svolge la storia raccontata.

Una casa e tanti guai – trama del film in onda su Rai 2

L’insegnante Silke e il dottor Stefan sono i protagonisti della trama. I due hanno sempre desiderato abitare in un appartamento migliore. E adesso che aspettano il secondo figlio, hanno deciso che è il momento giusto per acquistare una nuova casa che risponda alle loro esigenze. Ma c’è bisogno di lavori di ristrutturazione. Ed è qui che iniziano i guai che rischiano di mettere in crisi il rapporto matrimoniale.

Quando i lavori sono appena iniziati, la squadra addetta, è costretta a rescindere il contratto per motivi urgenti, improvvisamente sopraggiunti.

Fortunatamente, Stefan riesce a trovare una nuova squadra che fa capo a Hartmut Panter che sembra affidabile e attento ai costi. E promette di svolgere il lavoro rapidamente, convinto di avere a disposizione un team impeccabile. Invece si susseguono inconvenienti continui. E Silke, che procede con la gravidanza, roschia di impazzire dal nervosismo.

Anche Stefan è stanco. Il suo lavoro in clinica è più piacevole del rumore e del caos nel cantiere in cui è trasformata la sua casa. Quando Silke scopre che Stefan sta segretamente trascorrendo il suo tempo in clinica a giocare al computer invece di supportarla, la sua pazienza finisce.

Il finale del film

Nella parte finale del film la situazione si complica ulteriormente. Per cercare di dare un contributo, il padre di Silke interferisce con quanto stanno realizzando. Stefan non accetta questa intrusione. E la situazione si complica ancora di più.

Oramai sono tutti contro tutti. Mentre il bambino sta per venire al mondo. Il caos che si genera finisce, inevitabilmente, con incidere drasticamente sulla relazione di Silke e Stefan.

Ci vorrebbe un piccolo miracolo per ristabilire l’equilibrio di coppia.