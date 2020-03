Domenica In è stato sospesa. Mara Venier domani, a partire dalle 14 su Rai 1, non condurrà la puntata del 15 marzo di Domenica In. Al suo posto verrà trasmetto il Best of della stagione in corso.

La Rai aveva già preso in considerazione l’idea di annullare la trasmissione. Nei giorni scorsi si vociferava di una quarantena forzata per Mara Venier. Il 6 marzo la conduttrice è stata ospite da Bruno Vespa a Porta a porta. In studio, solo due giorni prima, era stato intervistato Nicola Zingaretti. E il Presidente della Regione Lazio è risultato positivo al Coronavirus.

In via precauzionale, la trasmissione è stata annullata per salvaguardare la salute degli addetti ai lavori che collaborano a stretto contatto con Mara Venier. A partire dai truccatori, alla sartoria, ai microfonisti, ai cameramen, ai tecnici del suono e delle luci e anche alla band che ogni domenica la supporta nei dedicati alla musica e all’ intrattenimento.

Nonostante alcuni ospiti avevano disertato l’invito, la puntata era pronta. E la trasmissione avrebbe rispettato le regole imposte dal Ministero della Salute. Facendo entrare gli ospiti in studio uno per volta e mantenendo la distanza di sicurezza. Gli altri si sarebbero collegati via Skype.

Domenica In Sospesa Ecco gli ospiti che dovevano essere presenti nella puntata del 15 marzo

La puntata del 15 marzo sarebbe stata senza pubblico ma ricca di ospiti. Gli ospiti del talk “Tutti a casa” erano Luca Richeldi ( medico specializzato in Pneumologia e Malattie Respiratorie), Pierluigi Diaco (conduttore di Io e Te), Rita Dalla Chiesa (giornalista ed opinionista), Serena Bortone (conduttrice di Agorà), Don Walter Insero ed Alberto Matano ( conduttore de La vita in diretta) che avrebbe dato gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Annullati anche i collegamenti con gli Ospedali di Cremona e di Bari.

Era previsto anche un collegamento con Pier Paolo Sileri. Il Viceministro della Salute, anch’ egli risultato positivo al Coronavirus. Luigi di Maio,invece, avrebbero raccontato la generosità del popolo cinese che ha inviato in Italia un aereo colmo di mascherine, ventilatori, elettrocardiografi e altri dispositivi sanitari. A bordo anche un’equipe di nove medici che aiuteranno i colleghi italiani nell’ emergenza.

Nello spazio musicale e di intrattenimento sarebbero intervenuti in collegamento di Orietta Berti e Roby Facchinetti, componente dei Pooh. In studio invece in compagnia di Mara Venier dovevano presenziare Lino Banfi e Minnie Minoprio,ex soubrette,celebre per il duetto con Fred Bongusto in “Quando mi dici così”; la sigla finale di Speciale per noi (1971), diretto da Antonello Falqui.