C’è posta per te diretta 14 marzo. Questa sera, alle 21:25 su Canale 5, andrà in onda la nona e ultima puntata stagionale di C’è posta per te. Lo show di Maria De Filippi è stato registrato nelle scorse settimane e per questo va regolarmente in onda nonostante le attuali limitazioni legate alla diffusione del coronavirus COVID-19.

C’è posta per te diretta 14 marzo – Ultima puntata dello show con Maria De Filippi

C’è posta per te del 14 marzo subirà comunque alcune modifiche, a giudicare dalle anticipazioni approssimative della vigilia. Maria De Filippi non ha annunciato i nomi degli ospiti dell’ultima puntata ed è probabile che la loro partecipazione avvenga in forme diverse da quelle cui siamo abituati. Nello show che vi racconteremo in diretta, però, non mancheranno le consuete storie ad alto tasso emotivo dei protagonisti. Mentre non sappiamo se il pubblico in studio abbia partecipato alla registrazione.

Non avesse ormai concluso l’edizione, la drammatica pandemìa di coronavirus avrebbe senz’altro fermato anche il programma di Maria De Filippi. Le sospensioni dei programmi sono all’ordine del giorno su tutte le reti, costrette a rivedere buona parte dei palinsesti. Di oggi la notizia dello stop anche per Domenica In: è la prima volta dopo 44 edizioni ininterrotte.

Per C’è posta per te, in ogni caso, la possibilità di chiudere un ciclo trionfale, con ascolti vicini o superiori ai 6 milioni in ciascuna puntata. Numeri difficili da raggiungere per qualsiasi show, in questa faase televisiva. Unico neo, l’assenza di qualsiasi accenno al rinnovamento del format. Ma forse il segreto è proprio quello, come dimostra il successo di sette giorni fa.