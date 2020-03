Nella puntata di Domenica in dell’8 marzo 2020 la conduttrice Mara Venier accoglie in studio nuovi ospiti. Si tratta dell’appuntamento numero 26 di questa stagione 2019/2020 del contenitore domenicale di Rai1. L’orario di inizio è, come sempre, le 14.00, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. In occasione della giornata internazionale della donna, la Venier dedica un ampio spazio alla ricorrenza annuale.

In apertura sarà tenuto un talk dedicato alle mamme e ai genitori. Ricordiamo che sempre in rispetto alle nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, la puntata sarà senza pubblico.

Domenica in ospiti 8 marzo 2020 – giornata internazionale della donna con Barbara Bouchet, Gessica Notaro e Patrizia Mirigliani

Per parlare anche della giornata internazionale della donna, sarà ospite in studio l’attrice Barbara Bouchet, confermata nel cast di Ballando con le Stelle 2020.

Probabile argomento di conversazione anche la recente scoperta della Bouchet: avrebbe un nipote di 14 anni, di cui è sempre stata all’oscuro. La notizia l’avrebbe appresa dalla stampa.

Mara Venier ha poi invitato in studio due donne dello spettacolo con un passato difficile, che racconteranno le loro esperienze.

La prima è Gessica Notaro. Nel 2007 partecipa al concorso Miss Italia con la fascia di Miss Romagna. Grazie alla manifestazione, inizia un percorso nello spettacolo come modella, cantante e ballerina. La cronaca, però, la ricorda per un terribile evento del 2017. L’ex-compagno, Edson Tavares, la sfregia con dell’acido sotto casa sua, a Rimini. Gessica non si è mai scoraggiata, nemmeno durante la riabilitazione. Attraverso i suoi canali social si è sempre mostrata forte e propositiva, grata ai tanti fan che, ancora oggi, la supportano e la seguono. Gessica si esibirà insieme con Antonio Maggio nel brano La faccia e il cuore.

La seconda è Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. Recentemente ha dovuto presentare un esposto per droga contro suo figlio Nicola, trentunenne. Racconta perciò quanto le è costato questo atto doloroso, definito un gesto d’amore. Fatto per proteggere il giovane dalle conseguenze dei suoi gesti.

Domenica in ospiti 8 marzo 2020, cinema e musica con Massimo Ghini ed Enzo Gragnaniello

Nel salotto della Venier arriva anche Massimo Ghini, protagonista del film in prossima uscita La volta buona. Il film di Vincenzo Marra racconta di Bartolomeo, interpretato da Ghini, un disilluso procuratore sportivo. La sua vita è stata costellata di insuccessi e delusioni, inseguendo un sogno: trovare il prossimo Maradona. Un giorno riceve una telefonata: in Uruguay c’è un ragazzino, di nome Pablito, un vero fenomeno. Per andare a incontrarlo, ritroverà il suo vecchio amico e socio, interpretato da Max Tortora.

Per parlare di musica c’è Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano. In studio presenta di Lo chiamavano vient’ ‘e terra, il nuovo album in uscita il prossimo 26 aprile. Enzo Gragnaniello dedica a tutte le donne il suo brano Donna, grande successo del 1989. Ad interpretarlo allora era stata l’indimenticabile Mia Martini.

Il Talk con Nunzia De Girolamo, Lino Banfi, Alberto Matano, Pierluigi Diaco, Monica Marangoni e Don Mario Pieracci

Durante la puntata viene dato spazio anche a un talk con ospiti Nunzia de Girolamo (politica), Lino Banfi (attore), Alberto Matano (giornalista, conduttore televisivo, scrittore), Pierluigi Diaco (giornalista, conduttore televisivo e radiofonico), Monica Marangoni (giornalista) e Don Mario Pieracci. Il talk si concentra sul tema di stringente attualità, l’emergenza Coronavirus. In particolare, si punta l’attenzione sui genitori che, a seguito della chiusura delle scuole, devono conciliare il proprio lavoro con la gestione dei figli, costretti in casa. Le scuole non riapriranno fino al 15 marzo, salvo ulteriori disposizioni atte a limitare la diffusione del virus.