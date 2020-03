Questa sera, 15 marzo 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Luigi Favoloso ed Elena Morali. Non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

Live non è la D’Urso, 15 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. Barbara D’Urso si collega con Luigi Di Maio. Il Ministro svela che tra poco si terrà un consiglio dei ministri straordinario. Con i 25 miliardi stanziati dal Governo saranno rinviati mutui e pagamenti delle tasse, al personale sanitario sarà aumentato lo stipendio, per le famiglie ci sarà un bonus babysitter, per le imprese ci sarà la cassa integrazione.

“Ce la stiamo mettendo tutta. Un grande abbraccio virtuale alle mamme, ai nonni, ai papà” – dice Di Maio.

La D’Urso chiede al Ministro se ci saranno misure restrittive ancor più rigide nei prossimi giorni.

“Ormai esiste un “modello Italia”. Le misure che stiamo adottando sono le più rigide di tutte. Se fermiamo tutto come facciamo a rifornire farmacie e supermercati?” – risponde Di Maio.

Il Ministro afferma inoltre che è in arrivo dalla Cina un carico di mascherine, ma che ci sono stati dei blocchi. “Denunceremo i Paesi che bloccano alla dogana le nostre mascherine e che le requisiscono. Stesso vale per i camion bloccati alle frontiere. Se loro controllano gli Italiani, noi controlliamo i loro cittadini con controlli alla rovescia. Chi può compri Italiano”.

Di Maio svela poi che fino alla fine della crisi il Movimento cinque stelle destinerà interamente gli stipendi dei suoi membri all’acquisto di respiratori e mascherine.

“Emoziona sentire gli Italiani che cantano l’inno sventolando il tricolore. Nel tricolore c’è il verde che è la nostra speranza di sconfiggere questo virus” – chiosa Di Maio.

Live non è la D’Urso, la testimonianza di Nicola Porro

Barbara si collega con Nicola Porro. Il giornalista è guarito dal Coronavirus e parla di ciò che gli è accaduto.

“La domenica non mi sono sentito bene, ma pensavo comunque di andare in onda. La mattina del lunedì ho pensato però di chiamare lo Spallanzani per chiedere indicazioni. Mi hanno consigliato di sottopormi al test del tampone. Mi sono recato in ospedale e sono rimasto stupito dall’efficienza. Tutti sapevano esattamente quello che stavano facendo. Sono risultato positivo, ma mi hanno rimandato a casa in quarantena. Avevo mal di testa, febbre e tosse. Nei giorni seguenti ho iniziato a respirare male. Mi hanno detto di prendere la tachipirina e di misurare i battiti e l’ossigeno nel sangue. Se fosse sceso sotto 90 sarei dovuto tornare. Questo è quello che devono fare le persone come me che non hanno sintomi gravi” – racconta Porro.

Live non è la D’Urso, Covid 19: la parola agli esperti

Parla il Direttore Malattie Infettive del Niguarda di Milano, Massimo Puoti. “Rimanete a casa perchè così possiamo avere un flusso di pazienti tale da consentire di curare anche patologie diverse dal Covid. Se riusciamo a mantenere a regime le terapie intensive riusciamo a mantenere in piedi il resto delle operazioni ospedaliere. Stiamo lavorando al massimo, facciamo turni di 12-14 ore. Gran parte dell’ospedale lavora sull’emergenza. Senza tempo non riusciamo a dare il meglio a chi si rivolge a noi. Dobbiamo mitigare l’ondata di epidemia”.

Si collega anche il Dott. Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La D’Urso gli domanda se è vero che il Covid 19 rimane sulle superfici ed anche sull’asfalto e dunque può essere portato dai noi in casa sotto la suola delle scarpe. Il Dott. Ricciardi afferma che non c’è evidenza scientifica che il virus rimanga sull’asfalto.

Gianluigi Nuzzi controbatte riportando le parole di Brusaferro, che ha invece dichiarato che il Coronavirus rimane sulle superfici. Ricciardi conferma che è presumibile che sopravviva sulle superfici e che le buone pratiche, quali il lavaggio delle mani, il lasciare le scarpe fuori dalla porta o la disinfezione, sono da seguire.