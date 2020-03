Stasera in tv 16 marzo 2020. Nei palinsesti odierni sono presenti prevalentemente film e serie-tv, in seguito alla pausa di molti programmi live imposta dall’emergenza Coronavirus. Rete 4 propone Dritto e Rovescio, con una puntata in più oltre quella del giovedì. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 4 marzo 2020, programmi Rai

Rai 1 propone alle 21.25 il secondo tv-movie della serie Il Commissario Montalbano, dal titolo La rete di protezione. Si tratta della trasposizione dell’omonimo romanzo del 2017 di Andrea Camilleri. Montalbano è impegnato in una doppia indagine. Da un lato un cold case da risolvere dopo anni di silenzio. Dall’altro un’irruzione a mano armata nella scuola che frequenta il figlio di Mimì Augello, vice commissario di Polizia a Vigata. Il film tv, come il precedente andato in onda sette giorni fa, è diretto da Luca Zingaretti, a seguito dell’improvvisa scomparsa di Alberto Sironi, lo storico regista della serie.

Su Rai 2 alle 21.20 andranno in onda tre nuove puntate di Hawaii Five – 0, serie tv poliziesca. I titoli sono, in ordine di trasmissione, Verso il fondo, L’attentato, L’uragano.

Rai 3 alle 21.20 propone Carol, film del 2015. Nell’America degli anni 50, due donne sviluppano un complicato rapporto di amicizia che finisce per trasformarsi in vero e proprio amore.

Stasera in tv 16 marzo 2020, programmi Mediaset

Una puntata speciale di Dritto e Rovescio andrà in onda alle 21.25 su Rete 4. Lo ha annunciato il conduttore Paolo del Debbio durante la puntata di giovedì scorso. Il programma di approfondimento sostituirà Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Il giornalista, giorni fa, era risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Ora sta bene, ma dovrà comunque rispettare un periodo di quarantena.

Alle 21.21 su Canale 5 un film dell’acclamato regista Christopher Nolan intitolato Dunkirk. Verso la fine della seconda guerra mondiale, l’esercito inglese, impegnato a liberare le truppe alleate dalla Francia occupata dai nazisti, resta intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk.

Su Italia 1 alle 21.20 torna Harry Potter. A partire da lunedì Italia 1 proietterà ogni lunedì e martedì un film della saga. Inizia con il primo, Harry Potter e la Pietra Filosofale. Harry è un ragazzo che scopre di avere ereditato un potere magico. Per coltivarlo, inizia a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, mentre inizia a conoscere meglio il suo passato.

I programmi La7, TV8 e Nove

La7 alle 21.20 propone uno speciale di Eden Missione pianeta, condotto da Licia Colò. Nella trasmissione documentario vengono affrontati temi di attualità ambientale, e vengono mostrate alcune fra le bellezze naturali più remote del nostro pianeta.

Su TV8 alle 21.30 è in onda una puntata del reality 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori della stessa città sono selezionati in base a criteri differenti di settimana in settimana. Ciascuno di loro sarà giudice degli altri 3, insieme con Alessandro Borghese, che invece valuterà tutti e quattro i ristoranti.

Anche Nove propone un format culinario con Little Big Italy, in onda dalle 21.25. Il cuoco Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina tipica del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 301 andrà in onda, a partire dalle 21.20, il film Spider-Man Far From Home. Il film fa parte della saga di lungometraggi Marvel dedicata ai supereroi noti come Avengers, ma si concentra sull’Uomo Ragno.

Sempre Sky Cinema, canale 305, trasmetterà alle 21.20 John Rambo, quarta pellicola dedicata al personaggio interpretato da Sylvester Stallone. John Rambo, rifugiatosi in Thailandia, viene ingaggiato da un gruppo di missionari cristiani bisognosi di una guida. Devono portare soccorsi alla popolazione birmana, vessata da anni di regime.