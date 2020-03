Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 16 – 20 marzo. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 16 – 20 marzo 2020 e riassunto puntate precedenti

Uomini e donne anticipazioni settimana 16 – 20 marzo. Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 9 marzo, è andata in onda una puntata dedicata alle troniste Giovanna e Sara.

Giovanna è uscita in esterna con Sonny e Sammy, Sara con Giovanni e Gaetano. Alessandro è uscito con entrambe.

Al termine della scorsa puntata Sonny era andato a trovare Sara e tra i due era nata un’accesa discussione. Giovanna, che ignorava l’incontro, ci è rimasta male e ha discusso a sua volta con il corteggiatore. Tra lei e Sonny in esterna c’era stata una buona alchimia e si era arrivati persino allo scambio di tenerezze. In studio la discussione si è accesa sempre più e Sonny ha deciso di andarsene.

Alessandro è uscito con entrambe le troniste, ma si è ingelosito nel vedere l’esterna di Giovanna con Sammy. La tronista ha confessato di sentirsi attratta dal corteggiatore, ma di avere qualche dubbio sulla sua sincerità. Sammy ha confermato a sua volta l’attrazione.

Ad un mese di distanza dalla sua scelta, è tornato in studio Giulio. Il tronista è ancora fidanzato con Giulia ed è molto felice.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 10 marzo

Giulio si scusa con Giovanna per essere stato un po’ troppo irruento nel dirle certe cose nel momento della scelta, lei però sembra non aver del tutto smaltito la delusione per quanto successo, tuttavia l’ex tronista le fa gli auguri mentre Tina la critica : “Voglio proprio vedere come e cosa farai tu quando sarà il momento di scegliere”.

Micol viene invitata a struccarsi per vedere se è sempre sicura di sé come asserisce. In studio Daniele dice alla ragazza di averla vista un po’ tiepida, Giovanna vuol dire la sua al riguardo e lui non gradisce, poi il tronista elimina Micol. Beatrice è un’altra delle ragazze esaminate e con lei si parla anche dei suoi genitori, quindi in studio Daniele le fa molti complimenti e la giudica matura, intraprendente e spigliata, luce verde per Beatrice. Ginevra è una corteggiatrice piuttosto rotonda rispetto allo standard abituale, ma è anche molto simpatica come afferma Daniele, tuttavia oggi lui la elimina.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 11 marzo

Puntata senza pubblico, Maria legge un comunicato nel quale si evidenziano le misure per arginare e contrastare la diffusione del corona virus.

Si parte con la sfilata femminile dal titolo “solo per i tuoi occhi” e la prima ad esibirsi è Veronica che si ispira al risveglio mattutino accanto a suo lui e quindi sfila in pigiama maculato. Buoni voti per lei e il commento positivo di Barbara in collegamento esterno. Maria racconta di una Gemma in un momento non felicissimo motivato da una sopravvenuta assenza di corteggiatori. Tina attacca Gemma, che piange e si ribella alla insensibilità, per lei palese, dell’opinionista. Secondo Barbara le lacrime di Gemma sono finte come certi suoi corteggiatori, secondo Tina Gemma sta peggiorando.

Tocca ad Anna che sfila con addosso un costume da gladiatore, ma Tina non apprezza e commenta che è andata fuori tema. La discussione al riguardo prosegue, I voti comunque sono buoni. Anna e Lucio si sono baciati questa settimana.

Valentina sceglie il ballo latino per fare colpo sul suo lui e in passerella ondeggia con sapienza indossando un vestito nero aderente. Voti molto alti per lei e considerazioni positive sulla sua conoscenza con Andrea. Veronica però svela di aver saputo che l’uomo vede altre donne: “Mentre eri in trasmissione e ci sentivamo sei andato al mare con una ragazza e vi siete baciati!”.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 12 marzo

Si riparte dalla questione sollevata da Veronica alla quale una ragazza ha raccontato che Andrea, negli stessi giorni in cui sentiva e corteggiava lei, si vedeva e si baciava con un’altra. Oggi la discussione tra i due si fa tesa, Veronica lo accusa di aver tradito lo spirito e le regole del programma, Andrea ribatte che lei è l’ultima a poter dare lezioni perché ha la coscienza sporca (avrebbe una storia fuori), di fatto non ci sono prove per questo mentre, come sottolinea Maria, per quanto lo riguarda ci sono le chat e le foto, del resto di lì a poco è lo stesso Andrea ad ammettere che le accuse sono vere. Maria chiede a Valentina che intenzioni abbia ora con Andrea, lei sembra piuttosto infastidita dalla segnalazione. La dama decide di porre fine alla frequentazione.

Continua la sfilata.Tocca a Roberta che sceglie la semplicità, caratteristica che la contraddistingue, quindi sfila in t-shirt e jeans e palloncino a forma di cuore. I voti sono buoni ma si discute prima del 5 di Massimiliano e poi del suo inizio di conoscenza con Giovanni che non intende darle l’esclusiva perché appena arrivato e quindi desideroso di conoscere anche altre dame.

Si procede con Valentina M. che si cala nei panni di Lolita. Maria le chiede gli ultimi sviluppi della storia con Massimiliano finita malamente (per lei), ma c’è dell’altro riguardo al cavaliere in questione: una ragazza venuta in trasmissione per conoscerlo veniva presto scartata ma il giorno dopo lui la contattava su Instagram, come da racconto di quest’ultima in collegamento video, un racconto molto dettagliato e almeno apparentemente veritiero sebbene lui contesti subito alcune questioni, e nel quale Massimiliano non fa una bella figura.

La ragazza continua a raccontare che Massimiliano voleva vederla per guardarla negli occhi e scusarsi per quanto successo, ma lei gli ribadiva che se voleva vederla era corretto farlo in trasmissione, se no niente…e Valentina M, applaude polemicamente.

La discussione continua e Massimiliano dice di avere le chat che dimostrerebbero la sua buona fede e l’intenzione di mettere al corrente della cosa la redazione.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 13 marzo

Si riparte dalla sfilata e dalle discussioni su Massimiliano, ripreso duramente da Gianni che lo invita a farsi da parte se, come potrebbe sembrare, è qui per collezionare conquiste. Lui alza la voce ribellandosi a questo stato accusatorio nei suoi confronti, la ragazza in collegamento continua a raccontare, lui a negare la sua intenzione di incontrarla, Valentina a polemizzare sul suo comportamento e ciò che è stato tra loro. Massimiliano si chiede come mai nessuno si domandi perché ha fatto per settimane su e giù con Firenze e poi abbia deciso in tal senso, intanto si scopre che la ragazza in questione aveva mandato la famosa chat alla redazione già da una settimana, quindi nuovo confronto tra lui e Valentina e poi l’importante precisazione di Maria dopo l’insinuazione di Massimiliano che la sua accusatrice volesse solo apparire, la conduttrice sottolinea che è stata la redazione a insistere affinché intervenisse.

Maria ritiene che si possa andare oltre e si riparte con la sfilata e con Arianna, la sua sfilata è a ritmo di tango e sebbene non lo sappia ballare e vada fuori tempo, si guadagna buonissimi voti per l’abito fasciante color prugna e il suo muoversi sinuosamente.