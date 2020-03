Un posto al sole va in onda con le puntate 17 – 20 marzo. La soap opera è, per adesso in palinsesto nella medesima collocazione oraria dell’access prime time su Rai 3.Ecco le anticipazioni.

Un posto al sole 17 – 20 marzo anticipazioni

Nelle puntate dal 17 al 20 marzo, Filippo sembra trovare leggerezza ed evasione con Cristiana, con cui è sempre più intimo. Infatti con Serena i rapporti si fanno sempre più freddi e distanti.

Finiti i lavori al seminterrato, Vittorio e Patrizio incontrano già i primi problemi organizzativi che, col disappunto di Raffaele, si risolvono in modo fin troppo goliardico. In partenza per Londra, Arianna resta delusa dall’atteggiamento dei suoi amici che sembrano non dare molto peso alla sua partenza, ma avrà una bella sorpresa.

Serena e Filippo sono ormai prossimi alla firma per la separazione consensuale. Dinanzi all’ostinazione di Mariella che vuole invitare alle proprie nozze sia Rosaria che Carla, Alex si troverà nella spiacevole condizione di dover decidere quale genitore portare con sé. Risentito per l’atteggiamento di Patrizio che vuole stabilire regole precise per le sue visite al seminterrato, Raffaele orchestra una simpatica vendetta.

Provata dal clima ancora molto teso che si respira in casa, Alex tenta il tutto per tutto organizzando un confronto diretto tra sua madre e Carla. Dopo aver firmato la separazione consensuale, Filippo e Serena cercano di andare avanti con le loro vite. Niko scopre che Susanna si è iscritta di nascosto al Concorso in Magistratura.

Ultime puntate della settimana

È il giorno della festa del papà a Un posto al sole. E Viola arriva a Napoli con Antonio per trascorrerla in famiglia. Dopo il toccante confronto tra Rosaria e Carla, per Mia e Alex sembra arrivare un po’ di serenità in famiglia. Decisa a non abbandonare Fabrizio, Marina riceverà un’informazione che potrebbe aiutare l’uomo a dimostrare la sua innocenza.

Eugenio proverà ad allentare la tensione con Viola ma un pericolo ben più grave aleggia sulla coppia. Determinata a far scagionare Fabrizio, Marina renderà partecipe Fabrizio di quanto ha scoperto. Mentre Filippo continuerà a frequentare Cristiana, a Giulia verrà in mente una possibile babysitter da proporre a Serena.